Wild at Golden Knights

WILD (23-23-5) at GOLDEN KNIGHTS (31-15-6)

10 p.m. ET; SCRIPPS, BSWIX, BSN, SN, TVAS

Wild projected lineup

Kirill Kaprizov – Joel Eriksson Ek -- Matt Boldy

Marcus Johansson -- Marco Rossi -- Mats Zuccarello

Brandon Duhaime -- Ryan Hartman --Frederick Gaudreau

Connor Dewar -- Jake Lucchini -- Vinni Lettieri

Jake Middleton -- Brock Faber

Jonas Brodin -- Zach Bogosian

Jon Merrill -- Dakota Mermis

Filip Gustavsson

Marc-Andre Fleury

Scratched: Alex Goligoski, Declan Chisholm

Injured: Marcus Foligno (lower body), Pat Maroon (upper body)

Golden Knights projected lineup

Ivan Barbashev -- Nicolas Roy -- Jonathan Marchessault

Paul Cotter -- Chandler Stephenson -- Mark Stone

Brendan Brisson -- William Karlsson -- Michael Amadio

Jonas Rondbjerg -- Brett Howden -- Keegan Kolesar

Alec Martinez – Alex Pietrangelo

Nicolas Hague -- Zach Whitecloud

Brayden McNabb -- Daniil Miromanov

Adin Hill

Jiri Patera

Scratched: None

Injured: Tobias Bjornfot (undisclosed), William Carrier (upper body), Pavel Dorofeyev (upper body), Jack Eichel (lower body), Ben Hutton (upper body), Shea Theodore (upper body), Logan Thompson (illness)

Status report

Dewar is likely to play after the forward missed six games with a lower-body injury. ... The Golden Knights held an optional skate Monday. ... Patera was recalled from Henderson of the American Hockey League with Thompson sidelined.