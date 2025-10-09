Wild at Blues projected lineups

By NHL.com
@NHLMedia

WILD (0-0-0) at BLUES (0-0-0)

8 p.m. ET; FDSNWIX, FDSNNO, FDSNMW

Wild projected lineup

Kirill Kaprizov -- Marco Rossi -- Matthew Boldy

Marcus Foligno -- Joel Eriksson Ek -- Vladimir Tarasenko

Yakov Trenin -- Ryan Hartman -- Marcus Johansson

Liam Ohgren -- Hunter Haight -- Vinnie Hinostroza

Jacob Middleton -- Brock Faber

Zeev Buium -- Jared Spurgeon

Zack Bogosian -- David Jiricek

Filip Gustavsson

Jesper Wallstedt

Scratched: Daemon Hunt, Danila Yurov

Injured: Jonas Brodin (upper body), Mats Zuccarello (lower body), Nico Sturm (back)

Blues projected lineup

Pavel Buchnevich -- Robert Thomas -- Jimmy Snuggerud

Dylan Holloway -- Brayden Schenn -- Jordan Kyrou

Jake Neighbours -- Pius Suter -- Mathieu Joseph

Alexey Toropchenko -- Nick Bjugstad -- Nathan Walker

Cam Fowler -- Colton Parayko

Philip Broberg -- Justin Faulk

Tyler Tucker -- Logan Mailloux

Jordan Binnington

Joel Hofer

Scratched: Alexandre Texier, Matthew Kessel

Injured: Oskar Sundqvist (lower body)

Status report

Brodin participated in the morning skate but will not play; the defenseman skated in full for the first time Wednesday and is day to day. … Haight will make his NHL debut. … Sturm and Zuccarello, each a forward, was placed on injured reserve Tuesday; Sturm will be out 6-8 weeks. … Mailloux will make his St. Louis debut after being acquired in a trade with the Montreal Canadiens on July 1. … Sundqvist, a forward, is week to week and will miss at least the Blues' first three games.

