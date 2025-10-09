Wild at Blues projected lineups

WILD (0-0-0) at BLUES (0-0-0)
8 p.m. ET; FDSNWIX, FDSNNO, FDSNMW
Wild projected lineup
Kirill Kaprizov -- Marco Rossi -- Matthew Boldy
Marcus Foligno -- Joel Eriksson Ek -- Vladimir Tarasenko
Yakov Trenin -- Ryan Hartman -- Marcus Johansson
Liam Ohgren -- Hunter Haight -- Vinnie Hinostroza
Jacob Middleton -- Brock Faber
Zeev Buium -- Jared Spurgeon
Zack Bogosian -- David Jiricek
Filip Gustavsson
Jesper Wallstedt
Scratched: Daemon Hunt, Danila Yurov
Injured: Jonas Brodin (upper body), Mats Zuccarello (lower body), Nico Sturm (back)
Blues projected lineup
Pavel Buchnevich -- Robert Thomas -- Jimmy Snuggerud
Dylan Holloway -- Brayden Schenn -- Jordan Kyrou
Jake Neighbours -- Pius Suter -- Mathieu Joseph
Alexey Toropchenko -- Nick Bjugstad -- Nathan Walker
Cam Fowler -- Colton Parayko
Philip Broberg -- Justin Faulk
Tyler Tucker -- Logan Mailloux
Jordan Binnington
Joel Hofer
Scratched: Alexandre Texier, Matthew Kessel
Injured: Oskar Sundqvist (lower body)
Status report
Brodin participated in the morning skate but will not play; the defenseman skated in full for the first time Wednesday and is day to day. … Haight will make his NHL debut. … Sturm and Zuccarello, each a forward, was placed on injured reserve Tuesday; Sturm will be out 6-8 weeks. … Mailloux will make his St. Louis debut after being acquired in a trade with the Montreal Canadiens on July 1. … Sundqvist, a forward, is week to week and will miss at least the Blues' first three games.