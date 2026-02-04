Wild at Predators projected lineups

By NHL.com
@NHLMedia

WILD (33-14-10) at PREDATORS (26-23-6)

8 p.m. ET; FDSNWIX, FDSNNO, FDSNSO

Wild projected lineup

Kirill Kaprizov -- Ryan Hartman -- Mats Zuccarello

Marcus Johansson -- Joel Eriksson Ek -- Matt Boldy

Yakov Trenin -- Danila Yurov -- Vladimir Tarasenko

Vinnie Hinostroza -- Nico Sturm -- Tyler Pitlick

Quinn Hughes -- Brock Faber

Jacob Middleton -- Jared Spurgeon

Daemon Hunt -- Zach Bogosian

Filip Gustavsson

Cal Petersen

Scratched: David Jiricek, Matt Kiersted

Injured: Jonas Brodin (lower body), Jesper Wallstedt (illness), Marcus Foligno (illness)

Predators projected lineup

Steven Stamkos -- Ryan O’Reilly -- Luke Evangelista

Filip Forsberg -- Erik Haula -- Jonathan Marchessault

Cole Smith -- Michael McCarron -- Michael Bunting

Reid Schaefer -- Tyson Jost -- Matthew Wood

Brady Skjei -- Roman Josi

Adam Wilsby -- Nick Perbix

Nick Blankenburg -- Justin Barron

Juuse Saros

Justus Annunen

Scratched: Ozzy Wiesblatt

Injured: Nicolas Hague (lower body)

Status report

Foligno, a forward, and Wallstedt, a goalie, did not make the trip. … Schaefer was recalled from Milwaukee of the American Hockey League on Wednesday.

