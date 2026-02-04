Wild at Predators projected lineups

WILD (33-14-10) at PREDATORS (26-23-6)
8 p.m. ET; FDSNWIX, FDSNNO, FDSNSO
Wild projected lineup
Kirill Kaprizov -- Ryan Hartman -- Mats Zuccarello
Marcus Johansson -- Joel Eriksson Ek -- Matt Boldy
Yakov Trenin -- Danila Yurov -- Vladimir Tarasenko
Vinnie Hinostroza -- Nico Sturm -- Tyler Pitlick
Quinn Hughes -- Brock Faber
Jacob Middleton -- Jared Spurgeon
Daemon Hunt -- Zach Bogosian
Filip Gustavsson
Cal Petersen
Scratched: David Jiricek, Matt Kiersted
Injured: Jonas Brodin (lower body), Jesper Wallstedt (illness), Marcus Foligno (illness)
Predators projected lineup
Steven Stamkos -- Ryan O’Reilly -- Luke Evangelista
Filip Forsberg -- Erik Haula -- Jonathan Marchessault
Cole Smith -- Michael McCarron -- Michael Bunting
Reid Schaefer -- Tyson Jost -- Matthew Wood
Brady Skjei -- Roman Josi
Adam Wilsby -- Nick Perbix
Nick Blankenburg -- Justin Barron
Juuse Saros
Justus Annunen
Scratched: Ozzy Wiesblatt
Injured: Nicolas Hague (lower body)
Status report
Foligno, a forward, and Wallstedt, a goalie, did not make the trip. … Schaefer was recalled from Milwaukee of the American Hockey League on Wednesday.