Wild at Canadiens projected lineups

lineups-FY25-2568x1444
By NHL.com
@NHLMedia

WILD (28-13-9) at CANADIENS (27-15-7)

7 p.m. ET; RDS, TSN2, FDSNNO, FDSNWI

Wild projected lineup

Kirill Kaprizov -- Ryan Hartman -- Mats Zuccarello

Yakov Trenin -- Danila Yurov -- Vladimir Tarasenko

Marcus Foligno -- Hunter Haight -- Vinnie Hinostroza

Ben Jones -- Nico Sturm -- Tyler Pitlick

Quinn Hughes -- Brock Faber

Jake Middleton -- Jared Spurgeon

Daemon Hunt -- David Jiricek

Jesper Wallstedt

Filip Gustavsson

Scratched: David Spacek, Nicolas Aube-Kubel

Injured: Matt Boldy (lower body), Zach Bogosian (lower body), Joel Eriksson Ek (lower body), Jonas Brodin (lower body), Marcus Johansson (lower body)

Canadiens projected lineup

Cole Caufield -- Nick Suzuki -- Kirby Dach

Juraj Slafkovsky -- Oliver Kapanen -- Ivan Demidov

Zachary Bolduc -- Phillip Danault -- Josh Anderson

Joe Veleno -- Jake Evans -- Brendan Gallagher

Mike Matheson -- Noah Dobson

Lane Hutson -- Alexandre Carrier

Kaiden Guhle -- Jayden Struble

Sam Montembeault

Jakub Dobes

Scratched: Sammy Blais, Arber Xhekaj

Injured: Alexandre Texier (lower body), Patrik Laine (lower body), Alex Newhook (broken ankle)

Status report

The Wild did not hold a morning skate following a 6-3 win at the Toronto Maple Leafs on Monday. Wallstedt will likely start after Gustavsson made 27 saves. … Dach will return after missing 31 games with a broken foot (Nov. 15). … Texier, a forward, is day to day and will not play. … Struble will replace Xhekaj, a defenseman, who will be a healthy scratch.

Latest News

Projected lineups, starting goalies for today

2025-26 NHL Trade Tracker

NHL Status Report: Stolarz assigned to AHL by Maple Leafs on conditioning loan

NHL On Tap: McDavid looks to extend personal point streak against Devils

Olympic Winter Games Milano Cortina 2026 Buzz

NHL EDGE stats: Impact of Tkachuk’s return on Panthers

Complete men's hockey rosters for 2026 Winter Olympics

NHL Fantasy picks, props, futures with EDGE stats

NHL EDGE stats: Andersson trade solidifies Golden Knights defense

Duclair scores twice, Islanders hand Canucks 11th straight loss

Gauthier scores 2 on birthday, Ducks hold off Rangers for 4th win in row

Sherwood traded to Sharks by Canucks

Foote receives support as Canucks coach from GM despite struggles

Nemec scores in OT, Devils edge Flames

Knight makes 32 saves, Blackhawks shut out Jets to spoil Toews' return

Konecny scores twice, Flyers defeat Golden Knights to end 6-game skid

Fantasy hockey top 25 goalie rankings

Fantasy hockey top 200 player rankings