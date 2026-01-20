Wild at Canadiens projected lineups

WILD (28-13-9) at CANADIENS (27-15-7)
7 p.m. ET; RDS, TSN2, FDSNNO, FDSNWI
Wild projected lineup
Kirill Kaprizov -- Ryan Hartman -- Mats Zuccarello
Yakov Trenin -- Danila Yurov -- Vladimir Tarasenko
Marcus Foligno -- Hunter Haight -- Vinnie Hinostroza
Ben Jones -- Nico Sturm -- Tyler Pitlick
Quinn Hughes -- Brock Faber
Jake Middleton -- Jared Spurgeon
Daemon Hunt -- David Jiricek
Jesper Wallstedt
Filip Gustavsson
Scratched: David Spacek, Nicolas Aube-Kubel
Injured: Matt Boldy (lower body), Zach Bogosian (lower body), Joel Eriksson Ek (lower body), Jonas Brodin (lower body), Marcus Johansson (lower body)
Canadiens projected lineup
Cole Caufield -- Nick Suzuki -- Kirby Dach
Juraj Slafkovsky -- Oliver Kapanen -- Ivan Demidov
Zachary Bolduc -- Phillip Danault -- Josh Anderson
Joe Veleno -- Jake Evans -- Brendan Gallagher
Mike Matheson -- Noah Dobson
Lane Hutson -- Alexandre Carrier
Kaiden Guhle -- Jayden Struble
Sam Montembeault
Jakub Dobes
Scratched: Sammy Blais, Arber Xhekaj
Injured: Alexandre Texier (lower body), Patrik Laine (lower body), Alex Newhook (broken ankle)
Status report
The Wild did not hold a morning skate following a 6-3 win at the Toronto Maple Leafs on Monday. Wallstedt will likely start after Gustavsson made 27 saves. … Dach will return after missing 31 games with a broken foot (Nov. 15). … Texier, a forward, is day to day and will not play. … Struble will replace Xhekaj, a defenseman, who will be a healthy scratch.