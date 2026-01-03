Wild at Kings projected lineups

WILD (25-10-7) at KINGS (16-14-9)
9 p.m. ET; FDSNWI, FDSNNO, FDSNW
Wild projected lineup
Kirill Kaprizov -- Danila Yurov -- Mats Zuccarello
Marcus Johansson -- Joel Eriksson Ek -- Matt Boldy
Vladimir Tarasenko -- Ryan Hartman -- Vinnie Hinostroza
Marcus Foligno -- Nico Sturm -- Yakov Trenin
Quinn Hughes -- Brock Faber
Jonas Brodin -- Jared Spurgeon
Jake Middleton -- Zach Bogosian
Jesper Wallstedt
Filip Gustavsson
Scratched: Tyler Pitlick, Matt Kierstad
Injured: Daemon Hunt (lower body)
Kings projected lineup
Alex Laferriere -- Anze Kopitar -- Adrian Kempe
Warren Foegele -- Quinton Byfield -- Joel Armia
Kevin Fiala -- Alex Turcotte -- Andrei Kuzmenko
Jeff Malott -- Samuel Helenius -- Corey Perry
Mikey Anderson -- Drew Doughty
Joel Edmundson -- Brandt Clarke
Brian Dumoulin -- Cody Ceci
Darcy Kuemper
Anton Forsberg
Scratched: Jacob Moverare
Injured: Trevor Moore (illness)
Status report
The Wild did not hold a morning skate Saturday following a 5-2 win at the Anaheim Ducks on Friday. … Wallstedt could start after Gustavsson made 26 saves at Anaheim. ... Moore, a forward, will miss his second straight game because of illness.