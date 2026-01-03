Wild at Kings projected lineups

lineups-FY25-2568x1444 cloned 12/3/25
By NHL.com
@NHLMedia

WILD (25-10-7) at KINGS (16-14-9)

9 p.m. ET; FDSNWI, FDSNNO, FDSNW

Wild projected lineup

Kirill Kaprizov -- Danila Yurov -- Mats Zuccarello

Marcus Johansson -- Joel Eriksson Ek -- Matt Boldy

Vladimir Tarasenko -- Ryan Hartman -- Vinnie Hinostroza

Marcus Foligno -- Nico Sturm -- Yakov Trenin

Quinn Hughes -- Brock Faber

Jonas Brodin -- Jared Spurgeon

Jake Middleton -- Zach Bogosian

Jesper Wallstedt

Filip Gustavsson

Scratched: Tyler Pitlick, Matt Kierstad

Injured: Daemon Hunt (lower body)

Kings projected lineup

Alex Laferriere -- Anze Kopitar -- Adrian Kempe

Warren Foegele -- Quinton Byfield -- Joel Armia

Kevin Fiala -- Alex Turcotte -- Andrei Kuzmenko

Jeff Malott -- Samuel Helenius -- Corey Perry

Mikey Anderson -- Drew Doughty

Joel Edmundson -- Brandt Clarke

Brian Dumoulin -- Cody Ceci

Darcy Kuemper

Anton Forsberg

Scratched: Jacob Moverare

Injured: Trevor Moore (illness)

Status report

The Wild did not hold a morning skate Saturday following a 5-2 win at the Anaheim Ducks on Friday. … Wallstedt could start after Gustavsson made 26 saves at Anaheim. ... Moore, a forward, will miss his second straight game because of illness.

