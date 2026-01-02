Wild at Ducks projected lineups 

WILD (24-10-7) at DUCKS (21-16-3)
10:30 p.m. ET; FDSNWIX, FDSNNO, Victory+, KCOP-13
Wild projected lineup
Kirill Kaprizov -- Danila Yurov -- Mats Zuccarello
Marcus Johansson -- Joel Eriksson Ek -- Matt Boldy
Vladimir Tarasenko -- Ryan Hartman -- Vinnie Hinostroza
Marcus Foligno -- Nico Sturm -- Yakov Trenin
Quinn Hughes -- Brock Faber
Jonas Brodin -- Jared Spurgeon
Jake Middleton -- Zach Bogosian
Filip Gustavsson
Jesper Wallstedt
Scratched: Matt Kierstad, David Jiricek, Tyler Pitlick, Ben Jones
Injured: Daemon Hunt (lower body)
Ducks projected lineup
Cutter Gauthier -- Leo Carlsson -- Alex Killorn
Chris Kreider -- Mason McTavish -- Beckett Sennecke
Nikita Nesterenko -- Mikael Granlund -- Troy Terry
Jansen Harkins -- Ryan Poehling -- Ross Johnston
Jackson LaCombe -- Jacob Trouba
Olen Zellweger -- Radko Gudas
Pavel Mintyukov -- Ian Moore
Lukas Dostal
Petr Mrazek
Scratched: Ryan Strome, Drew Helleson
Injured: Frank Vatrano (fractured shoulder)
Status report
Gudas is probable after missing two games because of an illness. ... Killorn moved up to the top line during practice Thursday.