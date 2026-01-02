Wild at Ducks projected lineups 

lineups-FY25-2568x1444 cloned 12/3/25
By NHL.com
@NHLMedia

WILD (24-10-7) at DUCKS (21-16-3)

10:30 p.m. ET; FDSNWIX, FDSNNO, Victory+, KCOP-13

Wild projected lineup

Kirill Kaprizov -- Danila Yurov -- Mats Zuccarello

Marcus Johansson -- Joel Eriksson Ek -- Matt Boldy

Vladimir Tarasenko -- Ryan Hartman -- Vinnie Hinostroza

Marcus Foligno -- Nico Sturm -- Yakov Trenin

Quinn Hughes -- Brock Faber

Jonas Brodin -- Jared Spurgeon

Jake Middleton -- Zach Bogosian

Filip Gustavsson

Jesper Wallstedt

Scratched: Matt Kierstad, David Jiricek, Tyler Pitlick, Ben Jones

Injured: Daemon Hunt (lower body)

Ducks projected lineup

Cutter Gauthier -- Leo Carlsson -- Alex Killorn

Chris Kreider -- Mason McTavish -- Beckett Sennecke

Nikita Nesterenko -- Mikael Granlund -- Troy Terry

Jansen Harkins -- Ryan Poehling -- Ross Johnston

Jackson LaCombe -- Jacob Trouba

Olen Zellweger -- Radko Gudas

Pavel Mintyukov -- Ian Moore

Lukas Dostal

Petr Mrazek

Scratched: Ryan Strome, Drew Helleson

Injured: Frank Vatrano (fractured shoulder)

Status report

Gudas is probable after missing two games because of an illness. ... Killorn moved up to the top line during practice Thursday.

