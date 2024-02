Kings at Penguins 

KINGS (26-16-10) at PENGUINS (24-20-7)

6 p.m. ET; SN-PIT, BSW, SN360, TVAS

Kings projected lineup

Kevin Fiala -- Anze Kopitar -- Adrian Kempe

Trevor Moore -- Phillip Danault --Viktor Arvidsson

Alex Laferriere -- Pierre-Luc Dubois -- Quinton Byfield

Jaret Anderson-Dolan -- Alex Turcotte -- Trevor Lewis

Mikey Anderson -- Drew Doughty

Vladislav Gavrikov -- Matt Roy

Andreas Englund -- Brandt Clarke

Cam Talbot

David Rittich

Scratched: Jordan Spence, Arthur Kaliyev

Injured: Carl Grundstrom (lower body), Blake Lizotte (lower body)

Penguins projected lineup

Rickard Rakell -- Sidney Crosby -- Bryan Rust

Reilly Smith -- Evgeni Malkin -- Drew O’Connor

Matthew Phillips -- Lars Eller -- Valtteri Puustinen

Jansen Harkins -- Jeff Carter -- Colin White

Marcus Pettersson -- Kris Letang

Ryan Graves -- Erik Karlsson

John Ludvig -- Chad Ruhwedel

Tristan Jarry

Alex Nedeljkovic

Scratched: Pierre-Olivier Joseph, Jesse Puljujarvi

Injured: Jake Guentzel (upper body), Matt Nieto (knee surgery), Noel Acciari (concussion)

Status report

Talbot could start after Rittich made 28 saves in a 5-4 overtime win at the Boston Bruins on Saturday. ... Phillips could make his Penguins debut after being claimed off waivers from the Washington Capitals on Friday. ... Harkins is expected to be a game-time decision after missing two games with a concussion.