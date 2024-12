Kings at Predators projected lineups

Kings projected lineup

Alex Turcotte -- Anze Kopitar -- Adrian Kempe

Kevin Fiala -- Phillip Danault -- Alex Laferriere

Warren Foegele -- Quinton Byfield -- Tanner Jeannot

Akil Thomas -- Samuel Helenius

Mikey Anderson -- Vladislav Gavrikov

Joel Edmundson -- Brandt Clarke

Jacob Moverare -- Jordan Spence

Kyle Burroughs

Darcy Kuemper

David Rittich

Scratched: Andreas Englund, Andre Lee

Injured: Trevor Lewis (lower body), Drew Doughty (ankle), Trevor Moore (upper body)

Predators projected lineup

Filip Forsberg -- Steven Stamkos -- Jonathan Marchessault

Zachary L’Heureux -- Ryan O’Reilly -- Gustav Nyquist

Mark Jankowski -- Tommy Novak -- Luke Evangelista

Cole Smith -- Michael McCarron -- Colton Sissons

Brady Skjei -- Nick Blankenburg

Jeremy Lauzon -- Justin Barron

Adam Wilsby -- Luke Schenn

Juuse Saros

Justus Annunen

Scratched: Juuso Parssinen

Injured: Roman Josi (lower body)

Status report

The Kings played 11 forwards and seven defensemen in a 7-3 win against the Philadelphia Flyers on Thursday. They did not practice Friday. … Josi participated in an optional practice Friday. He has missed the past four games.