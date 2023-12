Stars at Predators

STARS (19-8-4) at PREDATORS (19-14-0)

2 p.m. ET; BSSW, BSSO, NHLN

Stars projected lineup

Jason Robertson -- Roope Hintz -- Joe Pavelski

Jamie Benn -- Wyatt Johnston -- Evgenii Dadonov

Mason Marchment -- Matt Duchene -- Tyler Seguin

Radek Faksa -- Sam Steel -- Craig Smith

Ryan Suter -- Miro Heiskanen

Esa Lindell -- Jani Hakanpaa

Thomas Harley -- Joel Hanley

Scott Wedgewood

Matt Murray

Scratched: Ty Dellandrea, Nils Lundkvist

Injured: Jake Oettinger (lower body)

Predators projected lineup

Filip Forsberg -- Ryan O’Reilly -- Gustav Nyquist

Juuso Parssinen -- Tommy Novak -- Luke Evangelista

Yakov Trenin -- Colton Sissons -- Kiefer Sherwood

Cole Smith -- Michael McCarron -- Philip Tomasino

Ryan McDonagh -- Roman Josi

Jeremy Lauzon -- Alexandre Carrier

Tyson Barrie -- Luke Schenn

Juuse Saros

Kevin Lankinen

Scratched: Cody Glass, Dante Fabbro

Injured: None

Status report

Wedgewood has started three consecutive games since Oettinger sustained a lower-body injury against the Ottawa Senators on Dec. 15. … Parssinen was on the second line with Novak and Evangelista at practice Friday after being a healthy scratch in a 4-2 Predators win against the Philadelphia Flyers on Thursday.