Hurricanes at Kraken projected lineups

HURRICANES (38-15-6) at KRAKEN (28-22-9)

10 p.m. ET; FDSNSO, KHN/Prime, KONG

Hurricanes projected lineup

Andrei Svechnikov -- Sebastian Aho -- Seth Jarvis

Taylor Hall -- Logan Stankoven -- Jackson Blake

Nikolaj Ehlers -- Jordan Staal -- Jordan Martinook

William Carrier -- Mark Jankowski -- Eric Robinson

Jaccob Slavin -- Jalen Chatfield

K’Andre Miller -- Sean Walker

Shayne Gostisbehere -- Alexander Nikishin

Frederik Andersen

Brandon Bussi

Scratched: Jesperi Kotkaniemi, Mike Reilly

Injured: Pyotr Kochetkov (lower body)

Kraken projected lineup

Jared McCann -- Matty Beniers -- Jordan Eberle

Jaden Schwartz -- Chandler Stephenson -- Eeli Tolvanen

Berkly Catton -- Shane Wright -- Kaapo Kakko

Ben Meyers -- Frederick Gaudreau -- Jacob Melanson

Vince Dunn -- Adam Larsson

Jamie Oleksiak -- Brandon Montour

Ryker Evans -- Cale Fleury

Joey Daccord

Philipp Grubauer

Scratched: Josh Mahura, Ryan Winterton

Injured: Matt Murray (lower body), Ryan Lindgren (upper body)

Status report

Lindgren, a defenseman, was on the ice in a noncontact jersey at the morning skate and is expected to miss his third straight game.

