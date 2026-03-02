Hurricanes at Kraken projected lineups

HURRICANES (38-15-6) at KRAKEN (28-22-9)
10 p.m. ET; FDSNSO, KHN/Prime, KONG
Hurricanes projected lineup
Andrei Svechnikov -- Sebastian Aho -- Seth Jarvis
Taylor Hall -- Logan Stankoven -- Jackson Blake
Nikolaj Ehlers -- Jordan Staal -- Jordan Martinook
William Carrier -- Mark Jankowski -- Eric Robinson
Jaccob Slavin -- Jalen Chatfield
K’Andre Miller -- Sean Walker
Shayne Gostisbehere -- Alexander Nikishin
Frederik Andersen
Brandon Bussi
Scratched: Jesperi Kotkaniemi, Mike Reilly
Injured: Pyotr Kochetkov (lower body)
Kraken projected lineup
Jared McCann -- Matty Beniers -- Jordan Eberle
Jaden Schwartz -- Chandler Stephenson -- Eeli Tolvanen
Berkly Catton -- Shane Wright -- Kaapo Kakko
Ben Meyers -- Frederick Gaudreau -- Jacob Melanson
Vince Dunn -- Adam Larsson
Jamie Oleksiak -- Brandon Montour
Ryker Evans -- Cale Fleury
Joey Daccord
Philipp Grubauer
Scratched: Josh Mahura, Ryan Winterton
Injured: Matt Murray (lower body), Ryan Lindgren (upper body)
Status report
Lindgren, a defenseman, was on the ice in a noncontact jersey at the morning skate and is expected to miss his third straight game.