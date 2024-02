Flames at Rangers

FLAMES (25-22-5) at RANGERS (33-16-3)

7 p.m. ET; MSG2, SN, TVAS

Flames projected lineup

Jonathan Huberdeau -- Yegor Sharangovich -- Andrei Kuzmenko

Connor Zary -- Nazem Kadri -- Martin Pospisil

Andrew Mangiapane -- Mikael Backlund -- Blake Coleman

Jakob Pelletier -- Kevin Rooney -- Walker Duehr

MacKenzie Weegar -- Rasmus Andersson

Noah Hanifin -- Chris Tanev

Oliver Kylington -- Brayden Pachal

Jacob Markstrom

Dustin Wolf

Scratched: Cole Schwindt, Dennis Gilbert, Jordan Oesterle

Injured: Dan Vladar (lower body)

Rangers projected lineup

Chris Kreider -- Mika Zibanejad -- Blake Wheeler

Artemi Panarin -- Vincent Trocheck -- Alexis Lafreniere

Will Cuylle -- Jonny Brodzinski -- Kaapo Kakko

Jimmy Vesey -- Barclay Goodrow -- Adam Edstrom

Ryan Lindgren -- Adam Fox

K'Andre Miller -- Jacob Trouba

Erik Gustafsson -- Braden Schneider

Igor Shesterkin

Jonathan QuickÂ

Scratched: Zac Jones, Matt Rempe, Tyler Pitlick

Injured: None

Status report

Markstrom will make his seventh straight start. He has allowed six goals in a four-game winning streak. ... Edstrom replaces Pitlick. He was recalled from Hartford of the American Hockey League on Saturday. ... Rempe, a forward, was also recalled from Hartford on Saturday. ... Shesterkin will start his second straight game.