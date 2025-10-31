Flames at Predators projected lineups

FLAMES (2-8-2) at PREDATORS (4-6-2)
3:30 p.m. ET; FDSNSO, SN1, SN
Flames projected lineup
Jonathan Huberdeau -- Nazem Kadri -- Morgan Frost
Joel Farabee -- Yegor Sharangovich -- Matt Coronato
Samuel Honzek -- Mikael Backlund -- Blake Coleman
Ryan Lomberg -- Justin Kirkland -- Adam Klapka
Kevin Bahl -- Rasmus Andersson
Joel Hanley -- MacKenzie Weegar
Jake Bean -- Brayden Pachal
Dustin Wolf
Devin Cooley
Scratched: Connor Zary
Injured: Martin Pospisil (undisclosed), Zayne Parekh (undisclosed)
Predators projected lineup
Filip Forsberg -- Ryan O'Reilly -- Luke Evangelista
Erik Haula -- Steven Stamkos -- Jonathan Marchessault
Michael Bunting -- Fedor Svechkov -- Matthew Wood
Cole Smith -- Michael McCarron -- Ozzy Wiesblatt
Brady Skjei -- Nick Perbix
Nicolas Hague -- Nick Blankenburg
Spencer Stastney -- Justin Barron
Juuse Saros
Justus Annunen
Scratched: Tyson Jost
Injured: Roman Josi (upper body), Adam Wilsby (lower body)
Status report
Wolf could start after Cooley made 35 saves in a 4-3 shootout loss at the Ottawa Senators on Thursday. … Blankenburg replaced Wilsby, a defenseman, in a 4-1 loss at the Philadelphia Flyers on Thursday.