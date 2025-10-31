Flames at Predators projected lineups

lineups-FY25-2568x1444 cloned
By NHL.com
@NHLMedia

FLAMES (2-8-2) at PREDATORS (4-6-2)

3:30 p.m. ET; FDSNSO, SN1, SN

Flames projected lineup

Jonathan Huberdeau -- Nazem Kadri -- Morgan Frost

Joel Farabee -- Yegor Sharangovich -- Matt Coronato

Samuel Honzek -- Mikael Backlund -- Blake Coleman

Ryan Lomberg -- Justin Kirkland -- Adam Klapka

Kevin Bahl -- Rasmus Andersson

Joel Hanley -- MacKenzie Weegar

Jake Bean -- Brayden Pachal

Dustin Wolf

Devin Cooley

Scratched: Connor Zary

Injured: Martin Pospisil (undisclosed), Zayne Parekh (undisclosed)

Predators projected lineup

Filip Forsberg -- Ryan O'Reilly -- Luke Evangelista

Erik Haula -- Steven Stamkos -- Jonathan Marchessault

Michael Bunting -- Fedor Svechkov -- Matthew Wood

Cole Smith -- Michael McCarron -- Ozzy Wiesblatt

Brady Skjei -- Nick Perbix

Nicolas Hague -- Nick Blankenburg

Spencer Stastney -- Justin Barron

Juuse Saros

Justus Annunen

Scratched: Tyson Jost

Injured: Roman Josi (upper body), Adam Wilsby (lower body)

Status report

Wolf could start after Cooley made 35 saves in a 4-3 shootout loss at the Ottawa Senators on Thursday. … Blankenburg replaced Wilsby, a defenseman, in a 4-1 loss at the Philadelphia Flyers on Thursday.

Latest News

NHL On Tap: Capitals' Ovechkin resumes quest for 900th goal

Stars fan Cable Pickering brings energy to home games with full goalie outfit

Projected lineups, starting goalies for today

Fantasy hockey top 25 goalie rankings

Fantasy hockey top 50 defenseman rankings

NHL Status Report: Elias Lindholm out weeks for Bruins

NHL EDGE stats: Celebrini emerging as Art Ross Trophy contender

Schmaltz credits offseason workout changes for strong start with Mammoth

Penguins, Wild honor Make-A-Wish child

Fantasy picks, props, futures with EDGE stats

Gibson returns to Anaheim with Red Wings; played first 12 NHL seasons with Ducks

Fantasy hockey top 100 forward rankings

Fantasy hockey top 200 player rankings

Kasper gets 2 goals, Red Wings recover for shootout win against Kings

Sharks score 3 straight to open 1st period, cruise past Devils

Miller scores in OT, Rangers rally past Oilers

Sherwood scores hat trick for Canucks in shootout win against Blues

Toews helps Jets to win in 1st game against Blackhawks