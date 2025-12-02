Flames at Predators projected lineups

FLAMES (9-14-4) at PREDATORS (8-13-4)

8 p.m. ET; FDSNSO, SNW

Flames projected lineup

Jonathan Huberdeau -- Morgan Frost -- Matt Coronato

Yegor Sharangovich -- Nazem Kadri -- Joel Farabee

Connor Zary -- Mikael Backlund -- Blake Coleman

Dryden Hunt -- John Beecher -- Adam Klapka

Kevin Bahl -- Rasmus Andersson

Yan Kuznetsov -- MacKenzie Weegar

Joel Hanley -- Jake Bean

Devin Cooley

Dustin Wolf

Scratched: Sam Morton, Ryan Lomberg, Brayden Pachal

Injured: Martin Pospisil (undisclosed), Zayne Parekh (upper body), Samuel Honzek (upper body)

Predators projected lineup

Steven Stamkos -- Ryan O’Reilly -- Luke Evangelista

Filip Forsberg -- Erik Haula -- Jonathan Marchessault

Michael Bunting -- Tyson Jost -- Ozzy Wiesblatt

Reid Schaefer -- Fedor Svechkov -- Matthew Wood

Spencer Stastney -- Roman Josi

Brady Skjei -- Nick Blankenburg

Nicolas Hague -- Nick Perbix

Juuse Saros

Justus Annunen

Scratched: Adam Wilsby

Injured: Cole Smith (lower body), Michael McCarron (lower body), Justin Barron (lower body)

Status report

Cooley will make his fifth start in six games. … The Predators did not hold a morning skate. … Marchessault practiced Monday and could play after missing two games because of a lower body injury.

