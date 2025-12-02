Flames at Predators projected lineups

FLAMES (9-14-4) at PREDATORS (8-13-4)
8 p.m. ET; FDSNSO, SNW
Flames projected lineup
Jonathan Huberdeau -- Morgan Frost -- Matt Coronato
Yegor Sharangovich -- Nazem Kadri -- Joel Farabee
Connor Zary -- Mikael Backlund -- Blake Coleman
Dryden Hunt -- John Beecher -- Adam Klapka
Kevin Bahl -- Rasmus Andersson
Yan Kuznetsov -- MacKenzie Weegar
Joel Hanley -- Jake Bean
Devin Cooley
Dustin Wolf
Scratched: Sam Morton, Ryan Lomberg, Brayden Pachal
Injured: Martin Pospisil (undisclosed), Zayne Parekh (upper body), Samuel Honzek (upper body)
Predators projected lineup
Steven Stamkos -- Ryan O’Reilly -- Luke Evangelista
Filip Forsberg -- Erik Haula -- Jonathan Marchessault
Michael Bunting -- Tyson Jost -- Ozzy Wiesblatt
Reid Schaefer -- Fedor Svechkov -- Matthew Wood
Spencer Stastney -- Roman Josi
Brady Skjei -- Nick Blankenburg
Nicolas Hague -- Nick Perbix
Juuse Saros
Justus Annunen
Scratched: Adam Wilsby
Injured: Cole Smith (lower body), Michael McCarron (lower body), Justin Barron (lower body)
Status report
Cooley will make his fifth start in six games. … The Predators did not hold a morning skate. … Marchessault practiced Monday and could play after missing two games because of a lower body injury.