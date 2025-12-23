Flames at Oilers projected lineups

FLAMES (15-17-4) at OILERS (18-13-6)
9 p.m. (SN360, SNW)
Flames projected lineup
Joel Farabee -- Nazem Kadri -- Yegor Sharangovich
Jonathan Huberdeau -- Morgan Frost -- Matt Coronato
Connor Zary -- Mikael Backlund -- Blake Coleman
Ryan Lomberg -- John Beecher -- Adam Klapka
Kevin Bahl -- Rasmus Andersson
Yan Kuznetsov -- Mackenzie Weegar
Joel Hanley -- Hunter Brzustewicz
Dustin Wolf
Devin Cooley
Scratched: Justin Kirkland, Brayden Pachal
Injured: Jake Bean (undisclosed), Samuel Honzek (upper body), Zayne Parekh (upper body), Martin Pospisil (undisclosed)
Oilers projected lineup
Ryan Nugent-Hopkins -- Connor McDavid -- Zach Hyman
Vasily Podkolzin -- Leon Draisaitl -- Jack Roslovic
Andrew Mangiapane -- Adam Henrique -- Matthew Savoie
Max Jones -- Trent Frederic -- Mattias Janmark
Mattias Ekholm -- Evan Bouchard
Darnell Nurse -- Alec Regula
Spencer Stastney -- Ty Emberson
Connor Ingram
Calvin Pickard
Scratched: Curtis Lazar, Riley Stillman, David Tomasek
Injured: Connor Clattenburg (eye), Tristan Jarry (lower body), Kasperi Kapanen (knee), Noah Philp (undisclosed), (Jake Walman (undisclosed)
Status report
The Flames held an optional morning skate. ... Frederic enters the lineup for Lazar, a forward, after being scratched for one game.