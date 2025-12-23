Flames at Oilers projected lineups

FLAMES (15-17-4) at OILERS (18-13-6)

9 p.m. (SN360, SNW)

Flames projected lineup

Joel Farabee -- Nazem Kadri -- Yegor Sharangovich

Jonathan Huberdeau -- Morgan Frost -- Matt Coronato

Connor Zary -- Mikael Backlund -- Blake Coleman

Ryan Lomberg -- John Beecher -- Adam Klapka

Kevin Bahl -- Rasmus Andersson

Yan Kuznetsov -- Mackenzie Weegar

Joel Hanley -- Hunter Brzustewicz

Dustin Wolf

Devin Cooley

Scratched: Justin Kirkland, Brayden Pachal

Injured: Jake Bean (undisclosed), Samuel Honzek (upper body), Zayne Parekh (upper body), Martin Pospisil (undisclosed)

Oilers projected lineup

Ryan Nugent-Hopkins -- Connor McDavid -- Zach Hyman

Vasily Podkolzin -- Leon Draisaitl -- Jack Roslovic

Andrew Mangiapane -- Adam Henrique -- Matthew Savoie

Max Jones -- Trent Frederic -- Mattias Janmark

Mattias Ekholm -- Evan Bouchard

Darnell Nurse -- Alec Regula

Spencer Stastney -- Ty Emberson

Connor Ingram

Calvin Pickard

Scratched: Curtis Lazar, Riley Stillman, David Tomasek

Injured: Connor Clattenburg (eye), Tristan Jarry (lower body), Kasperi Kapanen (knee), Noah Philp (undisclosed), (Jake Walman (undisclosed)

Status report

The Flames held an optional morning skate. ... Frederic enters the lineup for Lazar, a forward, after being scratched for one game.

