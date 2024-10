Sabres vs. Devils

Devils projected lineup

Timo Meier -- Jack Hughes -- Jesper Bratt

Tomas Tatar -- Nico Hischier -- Dawson Mercer

Ondrej Palat -- Erik Haula -- Stefan Noesen

Paul Cotter -- Curtis Lazar -- Nathan Bastian

Brenden Dillon -- Dougie Hamilton

Jonas Siegenthaler -- Johnathan Kovacevic

Seamus Casey -- Simon Nemec

Jake Allen

Jacob Markstrom

Scratched: Nolan Foote, Shane Bowers, Kurtis MacDermid, Colton White, Nick DeSimone, Nico Daws

Injured: Luke Hughes (left shoulder), Brett Pesce (fractured fibula)

Sabres projected lineup

JJ Peterka -- Tage Thompson -- Alex Tuch

Zach Benson -- Dylan Cozens -- Jack Quinn

Jordan Greenway -- Ryan McLeod -- Jason Zucker

Beck Malenstyn -- Sam Lafferty -- Peyton Krebs

Rasmus Dahlin -- Henri Jokiharju

Owen Power -- Bowen Byram

Mattias Samuelsson -- Connor Clifton

Devon Levi

Ukko-Pekka Luukkonen

Scratched: Lukas Rousek, Jiri Kulich, Kale Clague, Dennis Gilbert, Jacob Bryson, James Reimer

Injured: Nicolas Aube-Kubel (undisclosed)

Status report

Aube-Kubel is out after getting injured on Friday, and Krebs could replace him in the lineup. ... Levi is expected to start. ... Allen is expected to start after Markstrom made 30 saves in a 4-1 win on Friday.