Bruins at Lightning projected lineups

BRUINS (20-18-5) at LIGHTNING (21-15-2)

7 p.m. ET; FDSNSUN, NESN

Bruins projected lineup

Morgan Geekie -- Pavel Zacha -- David Pastrnak

Brad Marchand -- Elias Lindholm -- Charlie Coyle

Oliver Wahlstrom -- Trent Frederic -- Justin Brazeau

John Beecher -- Mark Kastelic -- Cole Koepke

Nikita Zadorov -- Charlie McAvoy

Parker Wotherspoon -- Brandon Carlo

Mason Lohrei -- Andrew Peeke

Jeremy Swayman

Joonas Korpisalo

Scratched: Mark McLaughlin, Jordan Oesterle

Injured: Hampus Lindholm (lower body)

Lightning projected lineup

Jake Guentzel -- Brayden Point -- Nikita Kucherov

Brandon Hagel -- Anthony Cirelli -- Conor Geekie

Mitchell Chaffee -- Nick Paul -- Michael Eyssimont

Gage Goncalves -- Luke Glendening -- Zemgus Girgensons

Victor Hedman -- Darren Raddysh

Ryan McDonagh -- Erik Cernak

Emil Lilleberg -- Nick Perbix

Andrei Vasilevskiy

Jonas Johansson

Scratched: Cam Atkinson

Injured: J.J. Moser (upper body)

Status report

Zadorov and Wotherspoon will switch places on the defense pairs. ... The Lightning are expected to dress the same lineup they used in a 3-2 win against the Carolina Hurricanes on Tuesday.