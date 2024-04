Bruins at Predators

BRUINS (43-17-15) at PREDATORS (43-27-4)

8 p.m. ET; BSSO, NESN

Bruins projected lineup

Danton Heinen -- Pavel Zacha -- David Pastrnak

Brad Marchand -- Charlie Coyle -- Jake DeBrusk

John Beecher -- Morgan Geekie -- Trent Frederic

Jakub Lauko -- Jesper Boqvist -- Justin Brazeau

Hampus Lindholm -- Charlie McAvoy

Mason Lohrei -- Brandon Carlo

Kevin Shattenkirk -- Andrew Peeke

Linus Ullmark

Jeremy Swayman

Scratched: Parker Wotherspoon, James van Riemsdyk, Matt Grzelcyk

Injured: Pat Maroon (back surgery)

Predators projected lineup

Filip Forsberg -- Ryan O’Reilly -- Gustav Nyquist

Jason Zucker-- Colton Sissons -- Cody Glass

Mark Jankowski -- Tommy Novak -- Luke Evangelista

Cole Smith -- Michael McCarron -- Kiefer Sherwood

Roman Josi -- Ryan McDonagh

Spencer Stastney -- Luke Schenn

Jeremy Lauzon -- Alexandre Carrier

Juuse Saros

Kevin Lankinen

Scratched: Jaret Anderson-Dolan, Anthony Beauvillier, Tyson Barrie, Dante Fabbro

Injured: None

Status report

Ullmark and Swayman have alternated starts the past 19 games. ... Maroon participated in the Bruins morning skate Tuesday; the forward, acquired in a trade with the Minnesota Wild on March 8, could return sometime next week after surgery Feb. 6. … Carrier could return after missing three games because of an upper-body injury. ... Saros is expected to make his eighth start in 10 games.