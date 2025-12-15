Ducks at Rangers projected lineups

lineups-FY25-2568x1444
By NHL.com
@NHLMedia

DUCKS (19-12-1) at RANGERS (16-13-4)

7 p.m. ET; Victory+, KCOP-13, MSG

Ducks projected lineup

Cutter Gauthier -- Leo Carlsson -- Alex Killorn

Chris Kreider -- Mason McTavish -- Beckett Sennecke

Frank Vatrano -- Mikael Granlund -- Troy Terry

Ross Johnston -- Ryan Poehling -- Ryan Strome

Jackson LaCombe -- Jacob Trouba

Pavel Mintyukov -- Radko Gudas

Olen Zellweger -- Ian Moore

Lukas Dostal

Ville Husso

Scratched: Nikita Nesterenko, Drew Helleson, Jansen Harkins

Injured: Petr Mrazek (lower body)

Rangers projected lineup

Conor Sheary -- Vincent Trocheck -- Alexis Lafreniere

Artemi Panarin -- J.T. Miller -- Jonny Brodzinski

Brett Berard -- Noah Laba -- Will Cuylle

Taylor Raddysh -- Sam Carrick -- Matt Rempe

Vladislav Gavrikov -- Braden Schneider

Carson Soucy -- Will Borgen

Uhro Vaakanainen -- Matthew Robertson

Igor Shesterkin

Jonathan Quick

Scratched: Mika Zibanejad, Jaroslav Chmelar, Scott Morrow

Injured: Adam Fox (upper body), Adam Edstrom (lower body)

Status report

Mintyukov will play after being a healthy scratch against the New Jersey Devils on Saturday. He will likely replace Helleson, a defenseman. … Zibanejad will be scratched after the forward missed a team meeting Monday, Rangers coach Mike Sullivan said. … Rempe was activated from injured reserve, and Sullivan sounded optimistic he will play for the first time since sustaining an upper-body injury against the San Jose Sharks on Oct. 23. He missed 24 games.

Latest News

Kekalainen named Sabres general manager, replaces Adams

Projected lineups, starting goalies for today

NHL Status Report: Holloway out 6 weeks for Blues with ankle injury

Time with Rangers ‘will always be special’ for Kreider, Trouba

NHL Winter Olympics all-time roster for Sweden features several legends

McDavid leads 3 Stars of the Week

Zizing 'Em Up: Matthews adds to Olympic hype, talks Team USA with NHL.com

Bedard to miss rest of month for Blackhawks, will be reevaluated in January 

Hedman to have elbow procedure for Lightning, out until February

Star Wears: Flames award bright red blazer to player of game

NHL On Tap: Jets' Hellebuyck, Connor resume Olympic auditions against Senators

'NHL Fantasy on Ice' podcast available now

Fantasy hockey top 10 waiver wire pickups with EDGE stats

Fantasy picks, props, futures with EDGE stats

Draisaitl’s legend with Oilers, in Germany growing on cusp of 1,000 NHL points

Thompson pushes goal streak to 4, Sabres top Kraken for 3rd straight win

Fantasy hockey top 25 goalie rankings

NHL EDGE stats: Jarry trade could spark Oilers