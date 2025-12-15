Ducks at Rangers projected lineups

DUCKS (19-12-1) at RANGERS (16-13-4)
7 p.m. ET; Victory+, KCOP-13, MSG
Ducks projected lineup
Cutter Gauthier -- Leo Carlsson -- Alex Killorn
Chris Kreider -- Mason McTavish -- Beckett Sennecke
Frank Vatrano -- Mikael Granlund -- Troy Terry
Ross Johnston -- Ryan Poehling -- Ryan Strome
Jackson LaCombe -- Jacob Trouba
Pavel Mintyukov -- Radko Gudas
Olen Zellweger -- Ian Moore
Lukas Dostal
Ville Husso
Scratched: Nikita Nesterenko, Drew Helleson, Jansen Harkins
Injured: Petr Mrazek (lower body)
Rangers projected lineup
Conor Sheary -- Vincent Trocheck -- Alexis Lafreniere
Artemi Panarin -- J.T. Miller -- Jonny Brodzinski
Brett Berard -- Noah Laba -- Will Cuylle
Taylor Raddysh -- Sam Carrick -- Matt Rempe
Vladislav Gavrikov -- Braden Schneider
Carson Soucy -- Will Borgen
Uhro Vaakanainen -- Matthew Robertson
Igor Shesterkin
Jonathan Quick
Scratched: Mika Zibanejad, Jaroslav Chmelar, Scott Morrow
Injured: Adam Fox (upper body), Adam Edstrom (lower body)
Status report
Mintyukov will play after being a healthy scratch against the New Jersey Devils on Saturday. He will likely replace Helleson, a defenseman. … Zibanejad will be scratched after the forward missed a team meeting Monday, Rangers coach Mike Sullivan said. … Rempe was activated from injured reserve, and Sullivan sounded optimistic he will play for the first time since sustaining an upper-body injury against the San Jose Sharks on Oct. 23. He missed 24 games.