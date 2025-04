Ducks at Wild projected lineups

Ducks projected lineup

Cutter Gauthier -- Leo Carlsson -- Alex Killorn

Trevor Zegras -- Ryan Strome -- Frank Vatrano

Nikita Nesterenko -- Mason McTavish -- Troy Terry

Jansen Harkins -- Tim Washe -- Sam Colangelo

Jackson LaCombe -- Radko Gudas

Jacob Trouba -- Ian Moore

Pavel Mintyukov -- Drew Helleson

Lukas Dostal

Ville Husso

Scratched: Brett Leason, Oliver Kylington, Olen Zellweger, Isac Lundestrom

Injured: John Gibson (lower body), Robby Fabbri (upper body), Ross Johnston (upper body)

Wild projected lineup

Kirill Kaprizov -- Joel Eriksson Ek -- Matt Boldy

Marcus Johansson -- Frederick Gaudreau -- Mats Zuccarello

Marcus Foligno -- Marco Rossi -- Gustav Nyquist

Yakov Trenin -- Ryan Hartman -- Justin Brazeau

Jacob Middleton -- Brock Faber

Jonas Brodin -- Jared Spurgeon

Jon Merrill -- Zach Bogosian

Filip Gustavsson

Marc-Andre Fleury

Scratched: Vincent Hinostroza, Declan Chisholm, Zeev Buium

Injured: None

Status report

Washe will make his NHL debut after signing a one-year, entry-level contract Monday. ... Middleton will return after missing four games with an upper-body injury. … Spurgeon is alo back in after taking an elbow to the throat in a 4-2 loss at the Calgary Flames on Friday and missing a 3-2 overtime win at the Vancouver Canucks on Saturday. ... Buium, a defenseman who signed a three-year, entry-level contract Sunday, will not play.