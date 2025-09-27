Boise
Boise-TV-broadcast
10/09/2025 | 06:30PM
vs Anaheim Ducks
KTVB
10/11/2025 | 06:30PM
vs Vegas Golden Knights
KTVB
10/14/2025 | 03:30PM
at Montreal Canadiens
KTVB
10/16/2025 | 03:30PM
at Ottawa Senators
KTVB
10/18/2026 | 03:30PM
at Toronto Maple Leafs
KTVB
10/20/2025 | 03:30PM
at Philadelphia Flyers
KTVB
10/21/2025| 03:30PM
at Washington Capitals
KTVB
10/23/2025 | 04:30PM
at Winnipeg Jets
KTVB
10/25/2025 | 06:30PM
at Edmonton Oilers
KTVB
10/28/2025 | 07:00PM
at Montreal Canadiens
KTVB
11/01/2025 | 06:30PM
vs New York Rangers
KTVB
11/03/2025 | 06:30PM
vs Chicago Blackhawks
KTVB
11/05/2025 | 06:30PM
vs San Jose Sharks
KTVB
11/08/2025 | 03:30PM
at St. Louis Blues
KTVB
11/09/2025 | 03:30PM
at Dallas Stars
KTVB
11/11/2025 | 06:30PM
vs Columbus Blue Jackets
KTVB
11/13/2025 | 06:30PM
vs Winnipeg Jets
KTVB
11/15/2025 | 06:30PM
vs San Jose Sharks
KTVB
11/18/2025 | 03:30PM
at Detroit Red Wings
KTVB
11/20/2025 | 04:30PM
at Chicago Blackhawks
KTVB
11/22/2025 | 03:30PM
at Pittsburgh Penguins
KTVB
11/23/2025 | 01:30PM
at New York Islanders
KTVB
11/26/2026 | 06:30PM
vs Dallas Stars
KTVB
11/29/2026 | 12:30PM
vs Edmonton Oilers
KTVB
12/04/2025 | 05:30PM
at Edmonton Oilers
KTVB
12/06/2025 | 06:30PM
vs Detroit Red Wings
KTVB
12/08/2025 | 06:30PM
Vs Minnesota Wild
KTVB
12/10/2025 | 06:30PM
vs Los Angeles Kings
TNT
12/12/2025 | 05:30PM
at Utah Mammoth
KTVB
12/14/2025 | 04:30PM
vs Buffalo Sabres
KTVB
12/16/2025 | 06:30PM
vs Colorado Avalanche
TNT
12/18/2025 | 05:30PM
at Calgary Flames
KTVB
12/20/2025 | 06:30PM
at San Jose Sharks
KTVB
12/22/2025 | 06:30PM
at Anaheim Ducks
KTVB
12/23/2025 | 06:30PM
at Los Angeles Kings
KTVB
12/28/2025 | 04:30PM
vs Philadelphia Flyers
KTVB
12/29/2025 | 06:30PM
vs Vancouver Canucks
KTVB
01/01/2026 | 06:30PM
vs Nashville Predators
KTVB
01/02/206 | 07:00PM
at Vancouver Canucks
KTVB
01/05/2025 | 06:00PM
at Calgary Flames
KTVB
01/06/2026 | 06:30PM
at Boston Bruins
KTVB
01/08/2026 | 06:30PM
vs Minnesota Wild
KTVB
01/10/2026 | 03:30PM
at Carolina Hurricane
KTVB
01/12/2026 | 03:30PM
at New York Rangers
KTVB
01/14/2026 | 03:30PM
at New Jersey Devils
KTVB
01/15/2026 | 03:30PM
at Boston Bruins
KTVB
01/17/2026 | 01:30PM
at Utah Mammoth
KTVB
01/19/2026 | 01:30PM
at Pittsburgh Penguins
KTVB
01/21/2026 | 06:00PM
at New York Islanders
KTVB
01/23/2026 | 06:30PM
vs Anaheim Ducks
KTVB
01/25/2026 | 12:30PM
vs New Jersey Devils
KTVB
01/27/2026 | 06:30PM
vs Washington Capitals
KTVB
01/29/2026 | 06:30PM
vs Toronto Maple Leafs
KTVB
01/31/2026 | 06:30PM
at Vegas Golden Knights
KTVB
02/03/2026 | 06:30PM
at Anaheim Ducks
TNT
02/04/2026 | 06:30PM
at Los Angeles Kings
KTVB
02/25/2026 | 04:30PM
at Dallas Stars
KTVB
02/26/2026 | 04:30PM
at St. Louis Blues
KTVB
02/28/2026 | 06:30PM
vs Vancouver Canucks
KTVB
03/02/2026 | 06:30PM
vs Carolina Hurricanes
KTVB
03/04/2026 | 06:30PM
vs St. Louis Blues
ESPN+
03/07/2026 | 06:30PM
Ottawa Senators
KTVB
03/10/2026 | 06:30PM
vs Nashville Predators
KTVB
03/12/2026 | 06:30PM
vs Colorado Avalanche
KTVB
03/14/2026 | 06:30PM
at Vancouver Canucks
KTVB
03/15/2026 | 04:30PM
vs Florida Panthers
KTVB
03/17/2026 | 06:30PM
vs Tampa Bay Lightning
TNT
03/19/2026 | 04:30PM
at Nashville Predators
KTVB
03/21/2026 | 01:30PM
at Columbus Blue Jackets
KTVB
03/24/2026 | 03:30PM
at Florida Panthers
KTVB
03/26/2026 | 03:30PM
at Tampa Bay Lightning
KTVB
03/28/2026 | 02:00PM
at Buffalo Sabres
KTVB
03/31/2026 | 05:30PM
at Edmonton Oilers
KTVB
04/02/2026 | 06:30PM
vs Utah Mammoth
ESPN+
04/04/2026 | 06:30PM
vs Chicago Blackhawks
KTVB
04/06/2026 | 04:00PM
at Winnipeg Jets
KTVB
04/07/2026 | 04:30PM
at Minnesota Wild
KTVB
04/09/2026 | 06:30PM
vs Vegas Golden Knights
KTVB
04/11/2026 | 03:30PM
vs Calgary Flames
KTVB
04/13/2026 | 06:00PM
vs Los Angeles Kings
ESPN
04/15/2026 | 06:30PM
at Vegas Golden Knights
KVEW & KAPP
04/16/2026 | 07:00PM
at Colorado Avalanche
ESPN