Jets at Kraken projected lineups

JETS (46-17-4) at KRAKEN (29-34-4)

9 p.m. ET; KHN, KONG, TSN3

Jets projected lineup

Kyle Connor -- Mark Scheifele -- Gabriel Vilardi

Nikolaj Ehlers -- Vladislav Namestnikov -- Cole Perfetti

Nino Niederreiter -- Adam Lowry -- Mason Appleton

Brandon Tanev -- Morgan Barron -- Alex Iafallo

Josh Morrissey -- Dylan DeMelo

Dylan Samberg -- Luke Schenn

Haydn Fleury -- Colin Miller

Eric Comrie

Connor Hellebuyck

Scratched: Ville Heinola, David Gustafsson, Rasmus Kupari, Logan Stanley

Injured: Neal Pionk (lower body)

Kraken projected lineup

Jaden Schwartz -- Matty Beniers -- Kaapo Kakko

Eeli Tolvanen -- Chandler Stephenson -- Jordan Eberle

Jani Nyman -- Jared McCann -- Andre Burakovsky

Tye Kartye -- Shane Wright -- Michael Eyssimont

Vince Dunn -- Adam Larsson

Jamie Oleksiak -- Brandon Montour

Ryker Evans -- Josh Mahura

Joey Daccord

Philipp Grubauer

Scratched: Cale Fleury, John Hayden

Injured: None

Status report

Pionk, a defenseman is week to week. … Evans, a defenseman, is expected to play after being a healthy scratch for a 4-2 win against Utah on Friday.