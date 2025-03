Capitals at Ducks projected lineups

Capitals projected lineup

Alex Ovechkin -- Dylan Strome -- Aliaksei Protas

Connor McMichael -- Pierre-Luc Dubois -- Tom Wilson

Andrew Mangiapane -- Lars Eller -- Taylor Raddysh

Brandon Duhaime -- Nic Dowd -- Anthony Beauvillier

Rasmus Sandin -- John Carlson

Martin Fehervary -- Matt Roy

Jakob Chychrun -- Trevor van Riemsdyk

Logan Thompson

Charlie Lindgren

Scratched: Dylan McIlrath, Alex Alexeyev, Ethen Frank

Injured: Sonny Milano (upper body)

Ducks projected lineup

Frank Vatrano -- Ryan Strome -- Troy Terry

Trevor Zegras -- Leo Carlsson -- Alex Killorn

Cutter Gauthier -- Mason McTavish -- Sam Colangelo

Ross Johnston -- Isaac Lundestrom – Jansen Harkins

Jackson LaCombe -- Radko Gudas

Olen Zellweger -- Jacob Trouba

Pavel Mintyukov -- Drew Helleson

Lukas Dostal

John Gibson

Scratched: Oliver Kylington, Brett Leason

Injured: Robby Fabbri (upper body), Brock McGinn (torn ACL)

Status report

Gibson will back up Dostal after being unavailable the past two games because of an injury sustained in a 3-2 loss at the Vancouver Canucks on Wednesday. ... Goalie Ville Husso was returned to San Diego of the American Hockey League on Monday.