Golden Knights at Blackhawks projected lineups

lineups-FY25-2568x1444
By NHL.com
@NHLMedia

GOLDEN KNIGHTS (17-11-11) at BLACKHAWKS (16-18-7)

7 p.m. ET; CHSN, SCRIPPS, SN1, TVAS

Golden Knights projected lineup

Ivan Barbashev -- Jack Eichel -- Braeden Bowman

Mark Stone -- Brett Howden -- Mitch Marner

Pavel Dorofeyev -- Tomas Hertl -- Reilly Smith

Brandon Saad -- Colton Sissons -- Keegan Kolesar

Noah Hanifin -- Ben Hutton

Jaycob Megna -- Kaedan Korczak

Jeremy Lauzon -- Zach Whitecloud

Akira Schmid

Carter Hart

Scratched: Cole Reinhardt, Brayden McNabb, Alexander Holtz

Injured: Adin Hill (lower body), William Karlsson (lower body), Shea Theodore (upper body)

Blackhawks projected lineup

Tyler Bertuzzi -- Ryan Greene -- Andre Burakovsky

Ryan Donato -- Jason Dickinson -- Ilya Mikheyev

Teuvo Teravainen -- Oliver Moore -- Nick Lardis

Colton Dach -- Nick Foligno -- Landon Slaggert

Alex Vlasic -- Louis Crevier

Wyatt Kaiser -- Artyom Levshunov

Matt Grzelcyk -- Connor Murphy

Arvid Soderblom

Spencer Knight

Scratched: Ethan Del Mastro, Sam Lafferty

Injured: Connor Bedard (upper body), Frank Nazar (face)

Status report

Neither team held a morning skate; the Golden Knights practiced in Chicago on Saturday. … Schmid could start after Hart made 15 saves in a 4-3 loss at the St. Louis Blues on Friday … Soderblom is the likely starter for Chicago after Knight made 32 saves in a 3-2 shootout victory at the Washington Capitals on Saturday.

Latest News

State Your Case: Red Wings or Senators finishing higher in Atlantic Division

Projected lineups, starting goalies for today

Stanley to have Player Safety hearing for actions in Jets game

Beecher to have Player Safety hearing for actions in Flames game

NHL EDGE stats behind Raddysh’s breakout season for Lightning

NHL EDGE stats leaders for 2025-26 season

NHL Fantasy picks, props, futures with EDGE stats

Minten scores 2nd goal in OT, lifts Bruins past Canucks

Kings recover, defeat Wild in shootout

NHL On Tap: MacKinnon, Avalanche face Panthers seeking 11th win in row

Blackhawks recover, edge Capitals in shootout

Schaefer, Islanders rally in OT after Matthews sets Maple Leafs career goals record

MacKinnon gets 4 points, Avalanche rally past Hurricanes for 10th straight win

Chabot scores twice, Senators hand Jets 9th straight loss

Bunting has 4 points, Predators score late to edge Flames

Sundin congratulates Matthews on breaking Maple Leafs goals record

Binnington gets 1st shutout of season, Blues defeat Canadiens

Matthews passes Sundin to become Maple Leafs' all-time leading goal-scorer