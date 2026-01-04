Golden Knights at Blackhawks projected lineups

GOLDEN KNIGHTS (17-11-11) at BLACKHAWKS (16-18-7)

7 p.m. ET; CHSN, SCRIPPS, SN1, TVAS

Golden Knights projected lineup

Ivan Barbashev -- Jack Eichel -- Braeden Bowman

Mark Stone -- Brett Howden -- Mitch Marner

Pavel Dorofeyev -- Tomas Hertl -- Reilly Smith

Brandon Saad -- Colton Sissons -- Keegan Kolesar

Noah Hanifin -- Ben Hutton

Jaycob Megna -- Kaedan Korczak

Jeremy Lauzon -- Zach Whitecloud

Akira Schmid

Carter Hart

Scratched: Cole Reinhardt, Brayden McNabb, Alexander Holtz

Injured: Adin Hill (lower body), William Karlsson (lower body), Shea Theodore (upper body)

Blackhawks projected lineup

Tyler Bertuzzi -- Ryan Greene -- Andre Burakovsky

Ryan Donato -- Jason Dickinson -- Ilya Mikheyev

Teuvo Teravainen -- Oliver Moore -- Nick Lardis

Colton Dach -- Nick Foligno -- Landon Slaggert

Alex Vlasic -- Louis Crevier

Wyatt Kaiser -- Artyom Levshunov

Matt Grzelcyk -- Connor Murphy

Arvid Soderblom

Spencer Knight

Scratched: Ethan Del Mastro, Sam Lafferty

Injured: Connor Bedard (upper body), Frank Nazar (face)

Status report

Neither team held a morning skate; the Golden Knights practiced in Chicago on Saturday. … Schmid could start after Hart made 15 saves in a 4-3 loss at the St. Louis Blues on Friday … Soderblom is the likely starter for Chicago after Knight made 32 saves in a 3-2 shootout victory at the Washington Capitals on Saturday.