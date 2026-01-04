Golden Knights at Blackhawks projected lineups

GOLDEN KNIGHTS (17-11-11) at BLACKHAWKS (16-18-7)
7 p.m. ET; CHSN, SCRIPPS, SN1, TVAS
Golden Knights projected lineup
Ivan Barbashev -- Jack Eichel -- Braeden Bowman
Mark Stone -- Brett Howden -- Mitch Marner
Pavel Dorofeyev -- Tomas Hertl -- Reilly Smith
Brandon Saad -- Colton Sissons -- Keegan Kolesar
Noah Hanifin -- Ben Hutton
Jaycob Megna -- Kaedan Korczak
Jeremy Lauzon -- Zach Whitecloud
Akira Schmid
Carter Hart
Scratched: Cole Reinhardt, Brayden McNabb, Alexander Holtz
Injured: Adin Hill (lower body), William Karlsson (lower body), Shea Theodore (upper body)
Blackhawks projected lineup
Tyler Bertuzzi -- Ryan Greene -- Andre Burakovsky
Ryan Donato -- Jason Dickinson -- Ilya Mikheyev
Teuvo Teravainen -- Oliver Moore -- Nick Lardis
Colton Dach -- Nick Foligno -- Landon Slaggert
Alex Vlasic -- Louis Crevier
Wyatt Kaiser -- Artyom Levshunov
Matt Grzelcyk -- Connor Murphy
Arvid Soderblom
Spencer Knight
Scratched: Ethan Del Mastro, Sam Lafferty
Injured: Connor Bedard (upper body), Frank Nazar (face)
Status report
Neither team held a morning skate; the Golden Knights practiced in Chicago on Saturday. … Schmid could start after Hart made 15 saves in a 4-3 loss at the St. Louis Blues on Friday … Soderblom is the likely starter for Chicago after Knight made 32 saves in a 3-2 shootout victory at the Washington Capitals on Saturday.