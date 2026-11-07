Canucks at Oilers projected lineups

CANUCKS (3-14-1) at OILERS (11-3-3)
10 p.m. ET; TVAS, SN
Canucks projected lineup
Arshdeep Bains -- Elias Pettersson -- Brock Boeser
Liam Ohgren -- Marco Rossi -- Linus Karlsson
Drew O'Connor -- Max Sasson -- Brendan Gallagher
Jake DeBrusk -- Paul Cotter -- Jonathan Lekkerimaki
Elias Nils Pettersson -- Filip Hronek
Jamie Oleksiak -- Zeev Buium
Tom Willander -- Luke Schenn
Leevi Merilainen
Kevin Lankinen
Scratched: Guillaume Brisebois, Victor Mancini, Jacob Quillan
Injured: Filip Chytil (upper body), Thatcher Demko (hip)
Oilers projected lineup
Vasily Podkolzin -- Connor McDavid -- Leon Draisaitl
Kasperi Kapanen -- Ryan Nugent-Hopkins -- Zach Hyman
Max Jones -- Jason Dickinson -- Mathieu Joseph
Alex Formenton -- Owen Michaels -- Trent Frederic
Mattias Ekholm -- Evan Bouchard
Ryan Shea -- Connor Murphy
Shakir Mukhamadullin -- Ty Emberson
Devon Levi
Tristan Jarry
Scratched: Colton Dach, Filip Hallander, Jake Walman
Injured: Frederik Andersen (undisclosed), Isaac Howard (lower body), Mattias Janmark (undisclosed), Alec Regula (undisclosed), Matthew Savoie (undisclosed).
Status report
The Canucks held an optional morning skate. ... Bains is expected to enter the lineup for Quillan, a forward ... After missing two games with a lower-body injury, Willander is expected to replace Brisebois, a defenseman. ... Schenn is expected to come in for Mancini, a defenseman. ... Hyman returns after missing five games with a neck injury, replacing Dach, a forward, who wasn't on the ice for the morning skate. ... Frederic comes in for Hallander, a forward. ... Emberson replaces Walman. ... Levi will play after missing the past seven games with an undisclosed injury, while Jarry will dress after sitting out Edmonton's previous game due to illness. ... The Oilers assigned goalie Matt Tomkins to Bakersfield of the American Hockey League, while emergency backup goaltender Brett Epp was inactivated after dressing for one game. ... Defenseman Atro Leppanen was placed waivers for the purpose of being assigned to the AHL.