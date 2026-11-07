Canucks at Oilers projected lineups

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By NHL.com
@NHLMedia

CANUCKS (3-14-1) at OILERS (11-3-3)

10 p.m. ET; TVAS, SN

Canucks projected lineup

Arshdeep Bains -- Elias Pettersson -- Brock Boeser

Liam Ohgren -- Marco Rossi -- Linus Karlsson

Drew O'Connor -- Max Sasson -- Brendan Gallagher 

Jake DeBrusk -- Paul Cotter -- Jonathan Lekkerimaki

Elias Nils Pettersson -- Filip Hronek

Jamie Oleksiak -- Zeev Buium

Tom Willander -- Luke Schenn

Leevi Merilainen

Kevin Lankinen

Scratched: Guillaume Brisebois, Victor Mancini, Jacob Quillan

Injured: Filip Chytil (upper body), Thatcher Demko (hip)

Oilers projected lineup

Vasily Podkolzin -- Connor McDavid -- Leon Draisaitl

Kasperi Kapanen -- Ryan Nugent-Hopkins -- Zach Hyman

Max Jones -- Jason Dickinson -- Mathieu Joseph

Alex Formenton -- Owen Michaels -- Trent Frederic

Mattias Ekholm -- Evan Bouchard

Ryan Shea -- Connor Murphy

Shakir Mukhamadullin -- Ty Emberson

Devon Levi

Tristan Jarry

Scratched: Colton Dach, Filip Hallander, Jake Walman

Injured: Frederik Andersen (undisclosed), Isaac Howard (lower body), Mattias Janmark (undisclosed), Alec Regula (undisclosed), Matthew Savoie (undisclosed). 

Status report

The Canucks held an optional morning skate. ... Bains is expected to enter the lineup for Quillan, a forward ... After missing two games with a lower-body injury, Willander is expected to replace Brisebois, a defenseman. ... Schenn is expected to come in for Mancini, a defenseman. ... Hyman returns after missing five games with a neck injury, replacing Dach, a forward, who wasn't on the ice for the morning skate. ... Frederic comes in for Hallander, a forward. ... Emberson replaces Walman. ... Levi will play after missing the past seven games with an undisclosed injury, while Jarry will dress after sitting out Edmonton's previous game due to illness. ... The Oilers assigned goalie Matt Tomkins to Bakersfield of the American Hockey League, while emergency backup goaltender Brett Epp was inactivated after dressing for one game. ... Defenseman Atro Leppanen was placed waivers for the purpose of being assigned to the AHL.

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