Mammoth at Wild projected lineups

By NHL.com
@NHLMedia

MAMMOTH (6-2-0) at WILD (3-4-1)

6 p.m. ET; FDSNNO, FDSNWI, Utah16

Mammoth projected lineup

Clayton Keller -- Barrett Hayton -- Nick Schmaltz

JJ Peterka -- Logan Cooley -- Dylan Guenther

Lawson Crouse -- Jack McBain -- Michael Carcone

Liam O'Brien -- Kevin Stenlund -- Brandon Tanev

Mikhail Sergachev -- Dmitri Simashev

Nate Schmidt -- John Marino

Ian Cole -- Olli Maatta

Karel Vejmelka

Vitek Vanecek

Scratched: Nick DeSimone, Kailer Yamamoto, Kevin Rooney

Injured: Sean Durzi (upper body), Alex Kerfoot (lower body)

Wild projected lineup

Kirill Kaprizov -- Joel Eriksson Ek -- Matt Boldy

Marcus Johansson -- Marco Rossi -- Vladimir Tarasenko

Marcus Foligno -- Ryan Hartman -- Vinnie Hinostroza

Yakov Trenin -- Danila Yurov -- Tyler Pitlick

Brock Faber -- Jared Spurgeon

Zeev Buium -- Jonas Brodin

Jake Middleton -- David Jiricek

Filip Gustavsson

Jesper Wallstedt

Scratched: Daemon Hunt, Ben Jones, Hunter Haight

Injured: Mats Zuccarello (lower body), Nico Sturm (back), Zach Bogosian (lower body)

Status report

Neither team will hold a morning skate.

