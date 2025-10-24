Mammoth at Wild projected lineups

MAMMOTH (6-2-0) at WILD (3-4-1)
6 p.m. ET; FDSNNO, FDSNWI, Utah16
Mammoth projected lineup
Clayton Keller -- Barrett Hayton -- Nick Schmaltz
JJ Peterka -- Logan Cooley -- Dylan Guenther
Lawson Crouse -- Jack McBain -- Michael Carcone
Liam O'Brien -- Kevin Stenlund -- Brandon Tanev
Mikhail Sergachev -- Dmitri Simashev
Nate Schmidt -- John Marino
Ian Cole -- Olli Maatta
Karel Vejmelka
Vitek Vanecek
Scratched: Nick DeSimone, Kailer Yamamoto, Kevin Rooney
Injured: Sean Durzi (upper body), Alex Kerfoot (lower body)
Wild projected lineup
Kirill Kaprizov -- Joel Eriksson Ek -- Matt Boldy
Marcus Johansson -- Marco Rossi -- Vladimir Tarasenko
Marcus Foligno -- Ryan Hartman -- Vinnie Hinostroza
Yakov Trenin -- Danila Yurov -- Tyler Pitlick
Brock Faber -- Jared Spurgeon
Zeev Buium -- Jonas Brodin
Jake Middleton -- David Jiricek
Filip Gustavsson
Jesper Wallstedt
Scratched: Daemon Hunt, Ben Jones, Hunter Haight
Injured: Mats Zuccarello (lower body), Nico Sturm (back), Zach Bogosian (lower body)
Status report
Neither team will hold a morning skate.