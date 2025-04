Lightning at Rangers projected lineups

LIGHTNING (47-26-8) at RANGERS (38-36-7)

7 p.m. ET; FDSNSUN, MSG

Lightning projected lineup

Yanni Gourde -- Brayden Point -- Nikita Kucherov

Brandon Hagel -- Anthony Cirelli -- Jake Guentzel

Gage Goncalves -- Nick Paul -- Conor Geekie

Zemgus Girgensons -- Cam Atkinson

Victor Hedman -- JJ Moser

Ryan McDonagh -- Erik Cernak

Emil Lilleberg -- Nick Perbix

Darren Raddysh

Jonas Johansson

Andrei Vasilevskiy

Scratched: None

Injured: Oliver Bjorkstrand (lower body), Luke Glendening (upper body), Mitchell Chaffee (upper body)

Rangers projected lineup

Artemi Panarin -- Vincent Trocheck -- Brennan Othmann

Gabe Perreault -- J.T. Miller -- Mika Zibanejad

Will Cuylle -- Juuso Parssinen -- Alexis Lafreniere

Chris Kreider -- Jonny Brodzinski -- Matt Rempe

Carson Soucy -- Adam Fox

K'Andre Miller -- Will Borgen

Zac Jones -- Matthew Robertson

Igor Shesterkin

Jonathan Quick

Scratched: Urho Vaakanainen, Brett Berard, Calvin de Haan, Nicolas Aube-Kubel, Sam Carrick

Injured: Braden Schneider (upper body)

Status report

Atkinson was recalled from Syracuse of the American Hockey League on Wednesday. … Chaffee, a forward, was injured during a 5-1 win against the Florida Panthers on Tuesday. … The Lightning could dress 11 forwards and seven defensemen. ... Rangers coach Peter Laviolette said there could be some game-time lineup decisions.