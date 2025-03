Lightning at Hurricanes projected lineups

Lightning projected lineup

Jake Guentzel -- Brayden Point -- Nikita Kucherov

Brandon Hagel -- Anthony Cirelli -- Oliver Bjorkstrand

Nick Paul -- Yanni Gourde -- Gage Goncalves

Mitchell Chaffee -- Luke Glendening -- Zemgus Girgensons

Victor Hedman -- J.J. Moser

Ryan McDonagh -- Erik Cernak

Emil Lilleberg -- Darren Raddysh

Andrei Vasilevskiy

Jonas Johansson

Scratched: Cam Atkinson, Nick Perbix

Injured: None

Hurricanes projected lineup

Andrei Svechnikov -- Sebastian Aho – Logan Stankoven

Taylor Hall -- Jesperi Kotkaniemi -- Jackson Blake

Jordan Martinook -- Jordan Staal -- Seth Jarvis

Eric Robinson -- Mark Jankowski -- Jack Roslovic

Jaccob Slavin -- Brent Burns

Dmitry Orlov -- Jalen Chatfield

Shayne Gostisbehere -- Sean Walker

Pyotr Kochetkov

Frederik Andersen

Scratched: Riley Stillman, Tyson Jost

Injured: William Carrier (lower body)

Status report

Hedman could return after missing a 4-0 loss to the Boston Bruins on Saturday with a lower-body injury; the defenseman practiced on Monday but did not participate in the Lightning optional morning skate Tuesday. ... The Hurricanes did not conduct a morning skate.