Blues at Flames projected lineups

BLUES (27-30-10) at FLAMES (26-34-7)
9:30 p.m. ET; TVAS, SN1, FDSNMW
Blues projected lineup
Dylan Holloway -- Robert Thomas -- Jimmy Snuggerud
Jake Neighbours -- Pavel Buchnevich -- Jordan Kyrou
Jonathan Drouin -- Dalibor Dvorsky -- Otto Stenberg
Alexey Toropchenko -- Jack Finley -- Pius Suter
Philip Broberg -- Logan Mailloux
Theo Lindstein -- Colton Parayko
Cam Fowler -- Tyler Tucker
Joel Hofer
Jordan Binnington
Scratched: Nathan Walker, Jonatan Berggren, Oskar Sundqvist, Justin Holl, Matthew Kessel
Injured: None
Flames projected lineup
Blake Coleman -- Mikael Backlund -- Joel Farabee
Matvei Gridin -- Morgan Frost -- Matt Coronato
Yegor Sharangovich -- Ryan Strome -- Connor Zary
Victor Olofsson -- Martin Pospisil -- Adam Klapka
Kevin Bahl -- Zach Whitecloud
Olli Maatta -- Hunter Brzustewicz
Joel Hanley -- Zayne Parekh
Devin Cooley
Dustin Wolf
Scratched: Ryan Lomberg, John Beecher, Tyson Gross, Brayden Pachal
Injured: Jake Bean (undisclosed), Samuel Honzek (upper body), Jonathan Huberdeau (hip surgery), Yan Kuznetsov (upper body)
Status report
Drouin and Stenberg will replace forwards Berggren and Sundqvist, and Tucker will play in place of Holl, a defenseman. ... Klapka will enter the lineup in place of Lomberg, a forward. ... Gross practiced with the Flames for the first time since signing a two-year, two-way contract last Thursday.