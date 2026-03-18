Blues at Flames projected lineups

By NHL.com
BLUES (27-30-10) at FLAMES (26-34-7)

9:30 p.m. ET; TVAS, SN1, FDSNMW

Blues projected lineup

Dylan Holloway -- Robert Thomas -- Jimmy Snuggerud

Jake Neighbours -- Pavel Buchnevich -- Jordan Kyrou

Jonathan Drouin -- Dalibor Dvorsky -- Otto Stenberg

Alexey Toropchenko -- Jack Finley -- Pius Suter

Philip Broberg -- Logan Mailloux

Theo Lindstein -- Colton Parayko

Cam Fowler -- Tyler Tucker

Joel Hofer

Jordan Binnington

Scratched: Nathan Walker, Jonatan Berggren, Oskar Sundqvist, Justin Holl, Matthew Kessel

Injured: None

Flames projected lineup

Blake Coleman -- Mikael Backlund -- Joel Farabee

Matvei Gridin -- Morgan Frost -- Matt Coronato

Yegor Sharangovich -- Ryan Strome -- Connor Zary

Victor Olofsson -- Martin Pospisil -- Adam Klapka

Kevin Bahl -- Zach Whitecloud

Olli Maatta -- Hunter Brzustewicz

Joel Hanley -- Zayne Parekh

Devin Cooley

Dustin Wolf

Scratched: Ryan Lomberg, John Beecher, Tyson Gross, Brayden Pachal

Injured: Jake Bean (undisclosed), Samuel Honzek (upper body), Jonathan Huberdeau (hip surgery), Yan Kuznetsov (upper body)

Status report

Drouin and Stenberg will replace forwards Berggren and Sundqvist, and Tucker will play in place of Holl, a defenseman. ... Klapka will enter the lineup in place of Lomberg, a forward. ... Gross practiced with the Flames for the first time since signing a two-year, two-way contract last Thursday.

