Qualifying offers extended to NHL restricted free agents

The deadline for NHL teams to issue qualifying offers to pending restricted free agents was 5 p.m. ET on Monday. By issuing the offers, teams are given the right of first refusal or draft choice compensation should the player sign an offer sheet with another team.

Here is a list of players who received qualifying offers, as announced by teams.

Anaheim Ducks: Judd Caulfield (F), Calle Clang (G), Sam Colangelo (F), Lukas Dostal (G), Drew Helleson (D), Mason McTavish (F), Jan Mysak (F), Tim Washe (F)

Boston Bruins: John Farinacci (F)

Buffalo Sabres: Bowen Byram (D), Ryan Johnson (D), Tyson Kozak (F), Devon Levi (G), Ryan McLeod (F), Conor Timmins (D)

Calgary Flames: Morgan Frost (F), Rory Kerins (F), Yan Kuznetsov (D), Sam Morton (F), Jeremie Poirier (D), Connor Zary (F)

Carolina Hurricanes: Skyler Brind'Amour (F), Domenick Fensore (D), Noel Gunler (F), Ronan Seeley (D), Ryan Suzuki (F)

Columbus Blue Jackets: Dmitri Voronkov (F), Mikael Pyyhtia (F), Daemon Hunt (D)

Dallas Stars: Antonio Stranges (F)

Minnesota Wild: Michael Milne (F), Marco Rossi (F)

Montreal Canadiens: Sean Farrell (F), Jayden Struble (D), William Trudeau (D), Jakub Dobes (G), Cayden Primeau (G)

Nashville Predators: Luke Evangelista (F)

New Jersey Devils: Luke Hughes (D), Cody Glass (F)

New York Islanders: Marc Gatcomb (F), Emil Heineman (F), Simon Holmstrom (F), Travis Mitchell (D), Maxim Tsyplakov (F)

New York Rangers: Talyn Boyko (G), Brendan Brisson (F), Will Cuylle (F), Dylan Garand (G), K'Andre Miller (D)

Ottawa Senators: Xavier Bourgault (F), Maxence Guenette (D), Jan Jenik (F), Donovan Sebrango (D)

Philadelphia Flyers: Jakob Pelletier (F), Elliot Desnoyers (F), Zayde Wisdom (F)

Pittsburgh Penguins: Vasily Ponomarev (F)

San Jose Sharks: F Thomas Bordeleau (F), Danil Gushchin (F), Jack Thompson (D)

Seattle Kraken: Ryker Evans (D), Kaapo Kakko (F), Tye Kartye (F)

Toronto Maple Leafs: Dennis Hildeby (G), Roni Hirvonen (F), Matthew Knies (F), Topi Niemela (D), Nicholas Robertson (F), William Villeneuve (D)

Utah Mammoth: Jack McBain (F)

Vancouver Canucks: Jett Woo (D), Nikita Tolopilo (G)

Vegas Golden Knights: Lukas Cormier (D), Alexander Holtz (F), Raphael Lavoie (F), Jonas Rondbjerg (F), Cole Schwindt (F)

Washington Capitals: Hendrix Lapierre (F)

Winnipeg Jets: Morgan Barron (F), Tyrel Bauer (D), Parker Ford (F), Rasmus Kupari (F), Isaak Phillips (D), Dylan Samberg (D), Gabe Vilardi (F)