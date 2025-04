Penguins at Stars projected lineups

PENGUINS (30-34-12) at STARS (50-21-4)

3 p.m. ET; ABC, ESPN+, TVAS

Penguins projected lineup

Rutger McGroarty -- Sidney Crosby -- Bryan Rust

Connor Dewar -- Rickard Rakell -- Ville Koivunen

Kevin Hayes -- Noel Acciari -- Philip Tomasino

Danton Heinen -- Blake Lizotte -- Joona Koppanen

Matt Grzelcyk -- Kris Letang

Conor Timmins -- Erik Karlsson

Ryan Graves -- Vladislav Kolyachonok

Tristan Jarry

Alex Nedeljkovic

Scratched: Ryan Shea, Emil Bemstrom

Injured: Evgeni Malkin (upper body), P.O Joseph (upper body), Tommy Novak (lower body)

Stars projected lineup

Jason Robertson -- Roope Hintz -- Mikko Rantanen

Mason Marchment -- Matt Duchene -- Mikael Granlund

Sam Steel -- Wyatt Johnston -- Mavrik Bourque

Evgenii Dadonov -- Oscar Back -- Colin Blackwell

Thomas Harley -- Ilya Lyubushkin

Esa Lindell -- Cody Ceci

Lian Bichsel -- Matt Dumba

Jake Oettinger

Casey DeSmith

Scratched: Brendan Smith

Injured: Jamie Benn (lower body), Miro Heiskanen (knee), Nils Lundkvist (shoulder), Tyler Seguin (hip)

Status report

Malkin, a center who has missed three games, practiced in a regular jersey Friday and could be an option to play. ... The Penguins assigned forward Emil Bemstrom to Wilkes-Barre/Scranton of the American Hockey League on Friday. … Benn, a forward, will miss his second straight game.