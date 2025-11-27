Flyers at Islanders projected lineups

FLYERS (12-7-3) at ISLANDERS (13-9-2)
4 p.m. ET (MSGSN, NBCSP)
Flyers projected lineup
Matvei Michkov -- Sean Couturier -- Bobby Brink
Trevor Zegras -- Christian Dvorak -- Owen Tippett
Tyson Foerster -- Noah Cates -- Travis Konecny
Nikita Grebenkin -- Rodrigo Abols -- Garnet Hathaway
Cam York -- Travis Sanheim
Emil Andrae -- Jamie Drysdale
Nick Seeler -- Noah Juulsen
Samuel Ersson
Dan Vladar
Scratched: Nicolas Deslauriers, Egor Zamula
Injured: Rasmus Ristolainen (triceps)
Islanders projected lineup
Anders Lee -- Mathew Barzal -- Jonathan Drouin
Emil Heineman -- Bo Horvat -- Kyle Palmieri
Simon Holmstrom -- Calum Ritchie -- Maxim Shabanov
Anthony Duclair -- Casey Cizikas -- Maxim Tsyplakov
Matthew Schaefer -- Ryan Pulock
Adam Pelech -- Tony DeAngelo
Adam Boqvist -- Scott Mayfield
Ilya Sorokin
David Rittich
Scratched: Kyle MacLean, Travis Mitchell
Injured: Alexander Romanov (upper body), Jean-Gabriel Pageau (upper body), Semyon Varlamov (knee), Ethan Bear (upper body)
Status Report
Neither team held a morning skate.