Flyers at Islanders projected lineups

By NHL.com
@NHLMedia

FLYERS (12-7-3) at ISLANDERS (13-9-2)

4 p.m. ET (MSGSN, NBCSP)

Flyers projected lineup

Matvei Michkov -- Sean Couturier -- Bobby Brink

Trevor Zegras -- Christian Dvorak -- Owen Tippett

Tyson Foerster -- Noah Cates -- Travis Konecny

Nikita Grebenkin -- Rodrigo Abols -- Garnet Hathaway

Cam York -- Travis Sanheim

Emil Andrae -- Jamie Drysdale

Nick Seeler -- Noah Juulsen

Samuel Ersson

Dan Vladar

Scratched: Nicolas Deslauriers, Egor Zamula

Injured: Rasmus Ristolainen (triceps)

Islanders projected lineup

Anders Lee -- Mathew Barzal -- Jonathan Drouin

Emil Heineman -- Bo Horvat -- Kyle Palmieri

Simon Holmstrom -- Calum Ritchie -- Maxim Shabanov

Anthony Duclair -- Casey Cizikas -- Maxim Tsyplakov

Matthew Schaefer -- Ryan Pulock

Adam Pelech -- Tony DeAngelo

Adam Boqvist -- Scott Mayfield

Ilya Sorokin

David Rittich

Scratched: Kyle MacLean, Travis Mitchell

Injured: Alexander Romanov (upper body), Jean-Gabriel Pageau (upper body), Semyon Varlamov (knee), Ethan Bear (upper body)

Status Report

Neither team held a morning skate.

