Senators at Lightning projected lineups

Senators projected lineup

Brady Tkachuk -- Ridly Greig -- Claude Giroux

David Perron -- Tim Stutzle -- Michael Amadio

Matthew Highmore -- Zack Ostapchuk -- Drake Batherson

Cole Reinhardt -- Adam Gaudette

Jake Sanderson -- Artem Zub

Thomas Chabot -- Nick Jensen

Tyler Kleven -- Travis Hamonic

Nikolas Matinpalo

Anton Forsberg

Linus Ullmark

Scratched: None

Injured: Josh Norris (undisclosed), Jacob Bernard-Docker (high ankle sprain), Noah Gregor (lower body), Nick Cousins (knee), Shane Pinto (upper body)

Lightning projected lineup

Cam Atkinson -- Brayden Point -- Nikita Kucherov

Brandon Hagel -- Jake Guentzel -- Gage Goncalves

Zemgus Girgensons -- Nick Paul -- Conor Sheary

Mitchell Chaffee -- Luke Glendeniing -- Michael Eyssimont

Victor Hedman -- Darren Raddysh

Ryan McDonagh -- Erik Cernak

Emil Lilleberg -- Nick Perbix

Andrei Vasilevskiy

Brandon Halverson

Scratched: none

Injured: J.J. Moser (upper body), Jonas Johansson (lower body), Anthony Cirelli (undisclosed)

Status report

Forwards Pinto and Cirelli are each day to day for the Senators and Lightning, respectively. ... Tampa Bay recalled Sheary from Syracuse of the American Hockey League.