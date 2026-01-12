Devils at Wild projected lineups

DEVILS (22-21-2) at WILD (26-11-9)
8 p.m. ET; FDSNWI, FDSNNO, MSGSN
Devils projected lineup
Jack Hughes -- Nico Hischier -- Jesper Bratt
Paul Cotter -- Cody Glass -- Connor Brown
Ondrej Palat -- Luke Glendening -- Evgenii Dadonov
Luke Hughes -- Brett Pesce
Jonas Siegenthaler -- Jonathan Kovacevic
Brenden Dillon -- Simon Nemec
Jacob Markstrom
Jake Allen
Scratched: Juho Lammikko, Colton White, Dougie Hamilton
Injured: Stefan Noesen (knee)
Wild projected lineup
Kirill Kaprizov -- Danila Yurov -- Mats Zuccarello
Marcus Johansson -- Ryan Hartman -- Matt Boldy
Vladimir Tarasenko – Ben Jones -- Vinnie Hinostroza
Marcus Foligno -- Nico Sturm -- Yakov Trenin
Quinn Hughes -- Brock Faber
Jonas Brodin -- Jared Spurgeon
Jake Middleton -- Daemon Hunt
Jesper Wallstedt
Filip Gustavsson
Scratched: Tyler Pitlick, David Jiricek, Matt Kierstad
Injured: Zach Bogosian (lower body), Joel Eriksson Ek (lower)
Status report
Markstrom is expected to start in goal for the Devils, who did not hold a morning skate following a 4-3 loss at the Winnipeg Jets on Sunday. … The Wild held an optional morning skate. … Eriksson Ek, a forward, and Bogosian, a defenseman, each skated but neither will play and remain day to day. Eriksson Ek will miss his second straight game; Bogosian his fourth.