Devils at Wild projected lineups

DEVILS (22-21-2) at WILD (26-11-9)

8 p.m. ET; FDSNWI, FDSNNO, MSGSN

Devils projected lineup

Jack Hughes -- Nico Hischier -- Jesper Bratt

Paul Cotter -- Cody Glass -- Connor Brown

Ondrej Palat -- Luke Glendening -- Evgenii Dadonov

Luke Hughes -- Brett Pesce

Jonas Siegenthaler -- Jonathan Kovacevic

Brenden Dillon -- Simon Nemec

Jacob Markstrom

Jake Allen

Scratched: Juho Lammikko, Colton White, Dougie Hamilton

Injured: Stefan Noesen (knee)

Wild projected lineup

Kirill Kaprizov -- Danila Yurov -- Mats Zuccarello

Marcus Johansson -- Ryan Hartman -- Matt Boldy

Vladimir Tarasenko – Ben Jones -- Vinnie Hinostroza

Marcus Foligno -- Nico Sturm -- Yakov Trenin

Quinn Hughes -- Brock Faber

Jonas Brodin -- Jared Spurgeon

Jake Middleton -- Daemon Hunt

Jesper Wallstedt

Filip Gustavsson

Scratched: Tyler Pitlick, David Jiricek, Matt Kierstad

Injured: Zach Bogosian (lower body), Joel Eriksson Ek (lower)

Status report

Markstrom is expected to start in goal for the Devils, who did not hold a morning skate following a 4-3 loss at the Winnipeg Jets on Sunday. … The Wild held an optional morning skate. … Eriksson Ek, a forward, and Bogosian, a defenseman, each skated but neither will play and remain day to day. Eriksson Ek will miss his second straight game; Bogosian his fourth.

