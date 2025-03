Canadiens at Flames projected lineups

CANADIENS (30-26-6) at FLAMES (29-23-10)

7 p.m. ET; TVAS, CITY, SNE, SNW

Canadiens projected lineup

Cole Caufield -- Nick Suzuki -- Juraj Slafkovsky

Alex Newhook -- Owen Beck -- Patrik Laine

Josh Anderson -- Christian Dvorak -- Brendan Gallagher

Emil Heineman -- Jake Evans -- Joel Armia

Mike Matheson -- Alexandre Carrier

Jayden Struble -- Lane Hutson

Arber Xhekaj -- David Savard

Jakob Dobes

Sam Montembeault

Scratched: Michael Pezzetta

Injured: Kaiden Guhle (lower body)

Flames projected lineup

Jonathan Huberdeau -- Nazem Kadri -- Matt Coronato

Joel Farabee -- Mikael Backlund -- Blake Coleman

Yegor Sharangovich -- Morgan Frost -- Martin Pospisil

Ryan Lomberg -- Kevin Rooney -- Connor Zary

Kevin Bahl -- Rasmus Andersson

Joel Hanley -- MacKenzie Weegar

Jake Bean -- Brayden Pachal

Dustin Wolf

Dan Vladar

Scratched: Daniil Miromanov

Injured: None

Status report

Neither team conducted a morning skate Saturday. ... Laine will be a game-time decision after missing practice Friday because of the flu. ... Anderson and Matheson (therapy day) also did not take part in practice Friday, but will play.