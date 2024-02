Wild at Predators

WILD (28-25-6) at PREDATORS (33-25-2)

8 p.m. ET; BSWIX, BSSO, BSN

Wild projected lineup

Kirill Kaprizov -- Joel Eriksson Ek -- Matt Boldy

Marcus Johansson -- Ryan Hartman -- Mats Zuccarello

Jake Lucchini -- Marco Rossi -- Vinni Lettieri

Brandon Duhaime -- Connor Dewar -- Frederick Gaudreau

Jacob Middleton -- Brock Faber

Jonas Brodin -- Declan Chisholm

Jon Merrill -- Zach Bogosian

Filip Gustavsson

Marc-Andre Fleury

Scratched: Alex Goligoski, Mason Shaw, Dakota Mermis

Injured: Marcus Foligno (lower body), Pat Maroon (back), Jared Spurgeon (hip)

Predators projected lineup

Filip Forsberg -- Ryan O’Reilly -- Gustav Nyquist

Yakov Trenin -- Colton Sissons -- Cody Glass

Mark Jankowski -- Tommy Novak -- Luke Evangelista

Cole Smith -- Michael McCarron -- Kiefer Sherwood

Roman Josi -- Dante Fabbro

Ryan McDonagh -- Luke Schenn

Jeremy Lauzon -- Alexandre Carrier

Juuse Saros

Kevin Lankinen

Scratched: Tyson Barrie, Denis Gurianov

Injured: none

Status report

Bogosian will return after missing three games with an upper body injury. … Gustavsson will make his second straight start. ... Forsberg, a forward, did not participate in the Predators morning skate Thursday for maintenance, but is expected to play; he followed the same routine Tuesday for a 4-1 win against the Ottawa Senators.