Wild at Oilers projected lineups

WILD (31-14-10) at OILERS (28-19-8)

10 p.m. ET; CBC, TVAS, SN, CITY, FDSNNOX, FDSNWI

Wild projected lineup

Kirill Kaprizov -- Ryan Hartman -- Mats Zuccarello

Marcus Johansson -- Joel Eriksson Ek -- Matt Boldy

Yakov Trenin -- Danila Yurov -- Vladimir Tarasenko

Marcus Foligno -- Nico Sturm -- Vinnie Hinostroza

Quinn Hughes -- Brock Faber

Jacob Middleton -- Jared Spurgeon

Daemon Hunt -- David Jiricek

Jesper Wallstedt

Filip Gustavsson

Scratched: Matt Kiersted, Tyler Pitlick

Injured: Zach Bogosian (lower body), Jonas Brodin (lower body)

Oilers projected lineup

Ryan Nugent-Hopkins -- Connor McDavid -- Zach Hyman

Vasily Podkolzin -- Leon Draisaitl -- Kasperi Kapanen

Matt Savoie -- Josh Samanski -- Jack Roslovic

Mattias Janmark -- Curtis Lazar -- Trent Frederic

Mattias Ekholm -- Evan Bouchard

Darnell Nurse -- Jake Walman

Spencer Stastney -- Ty Emberson

Tristan Jarry

Connor Ingram

Scratched: Andrew Mangiapane, Calvin Pickard, Alec Regula

Injured: Adam Henrique (upper body)

Status report

The Wild will dress the same 18 skaters they used in a 4-1 win against the Calgary Flames on Thursday. ... Bogosian will miss his 13th straight game, but the defenseman could return against the Montreal Canadiens on Monday. ... The Oilers will go with the same 18 skaters they dressed in a 4-3 overtime win against the San Jose Sharks on Thursday.

