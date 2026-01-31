Wild at Oilers projected lineups

WILD (31-14-10) at OILERS (28-19-8)
10 p.m. ET; CBC, TVAS, SN, CITY, FDSNNOX, FDSNWI
Wild projected lineup
Kirill Kaprizov -- Ryan Hartman -- Mats Zuccarello
Marcus Johansson -- Joel Eriksson Ek -- Matt Boldy
Yakov Trenin -- Danila Yurov -- Vladimir Tarasenko
Marcus Foligno -- Nico Sturm -- Vinnie Hinostroza
Quinn Hughes -- Brock Faber
Jacob Middleton -- Jared Spurgeon
Daemon Hunt -- David Jiricek
Jesper Wallstedt
Filip Gustavsson
Scratched: Matt Kiersted, Tyler Pitlick
Injured: Zach Bogosian (lower body), Jonas Brodin (lower body)
Oilers projected lineup
Ryan Nugent-Hopkins -- Connor McDavid -- Zach Hyman
Vasily Podkolzin -- Leon Draisaitl -- Kasperi Kapanen
Matt Savoie -- Josh Samanski -- Jack Roslovic
Mattias Janmark -- Curtis Lazar -- Trent Frederic
Mattias Ekholm -- Evan Bouchard
Darnell Nurse -- Jake Walman
Spencer Stastney -- Ty Emberson
Tristan Jarry
Connor Ingram
Scratched: Andrew Mangiapane, Calvin Pickard, Alec Regula
Injured: Adam Henrique (upper body)
Status report
The Wild will dress the same 18 skaters they used in a 4-1 win against the Calgary Flames on Thursday. ... Bogosian will miss his 13th straight game, but the defenseman could return against the Montreal Canadiens on Monday. ... The Oilers will go with the same 18 skaters they dressed in a 4-3 overtime win against the San Jose Sharks on Thursday.