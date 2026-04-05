Panthers at Penguins projected lineups

PANTHERS (37-36-3) at PENGUINS (39-22-16)

3 p.m. ET; SN-PIT, SCRIPPS

Panthers projected lineup

Carter Verhaeghe -- Sam Bennett -- Matthew Tkachuk

Mackie Samoskevich -- Eetu Luostarinen -- A.J. Greer

Noah Gregor -- Tomas Nosek -- Jesper Boqvist

Cole Reinhardt -- Luke Kunin -- Cole Schwindt

Gustav Forsling -- Seth Jones

Donovan Sebrango -- Mike Benning

Tobias Bjornfot -- Mikulas Hovorka

Daniil Tarasov

Sergei Bobrovsky

Scratched: Nolan Foote, Vinnie Hinostroza

Injured: Aaron Ekblad (hand), Dmitry Kulikov (broken nose), Evan Rodrigues (finger), Sam Reinhart (foot), Niko Mikkola (knee), Anton Lundell (ribs), Uvis Balinskis (fractured foot), Brad Marchand (lower body), Aleksander Barkov (knee), Jonah Gadjovich (upper body

Penguins projected lineup

Egor Chinakhov -- Sidney Crosby -- Bryan Rust

Tommy Novak -- Ben Kindel -- Evgeni Malkin

Anthony Mantha -- Rickard Rakell -- Justin Brazeau

Elmer Soderblom -- Connor Dewar -- Noel Acciari

Parker Wotherspoon -- Erik Karlsson

Samuel Girard -- Kris Letang

Ryan Shea -- Connor Clifton

Stuart Skinner

Arturs Silovs

Scratched: Ilya Solovyov, Ryan Graves, Avery Hayes

Injured: Kevin Hayes (upper body), Filip Hallander (blood clot), Blake Lizotte (upper body), Jack St. Ivany (upper body)

Status report

Kulikov, a defenseman, could return Sunday from missing two games, Florida coach Paul Maurice said before a 9-4 loss at Pittsburgh on Saturday. ... The Panthers haven’t announced a starting goalie. Bobrovsky was pulled in the second period Saturday after allowing six goals on 19 shots; Tarasov made nine saves on 12 shots in relief. ... Skinner will likely start after Silovs made 19 saves Saturday.

