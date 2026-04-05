Panthers at Penguins projected lineups

PANTHERS (37-36-3) at PENGUINS (39-22-16)
3 p.m. ET; SN-PIT, SCRIPPS
Panthers projected lineup
Carter Verhaeghe -- Sam Bennett -- Matthew Tkachuk
Mackie Samoskevich -- Eetu Luostarinen -- A.J. Greer
Noah Gregor -- Tomas Nosek -- Jesper Boqvist
Cole Reinhardt -- Luke Kunin -- Cole Schwindt
Gustav Forsling -- Seth Jones
Donovan Sebrango -- Mike Benning
Tobias Bjornfot -- Mikulas Hovorka
Daniil Tarasov
Sergei Bobrovsky
Scratched: Nolan Foote, Vinnie Hinostroza
Injured: Aaron Ekblad (hand), Dmitry Kulikov (broken nose), Evan Rodrigues (finger), Sam Reinhart (foot), Niko Mikkola (knee), Anton Lundell (ribs), Uvis Balinskis (fractured foot), Brad Marchand (lower body), Aleksander Barkov (knee), Jonah Gadjovich (upper body
Penguins projected lineup
Egor Chinakhov -- Sidney Crosby -- Bryan Rust
Tommy Novak -- Ben Kindel -- Evgeni Malkin
Anthony Mantha -- Rickard Rakell -- Justin Brazeau
Elmer Soderblom -- Connor Dewar -- Noel Acciari
Parker Wotherspoon -- Erik Karlsson
Samuel Girard -- Kris Letang
Ryan Shea -- Connor Clifton
Stuart Skinner
Arturs Silovs
Scratched: Ilya Solovyov, Ryan Graves, Avery Hayes
Injured: Kevin Hayes (upper body), Filip Hallander (blood clot), Blake Lizotte (upper body), Jack St. Ivany (upper body)
Status report
Kulikov, a defenseman, could return Sunday from missing two games, Florida coach Paul Maurice said before a 9-4 loss at Pittsburgh on Saturday. ... The Panthers haven’t announced a starting goalie. Bobrovsky was pulled in the second period Saturday after allowing six goals on 19 shots; Tarasov made nine saves on 12 shots in relief. ... Skinner will likely start after Silovs made 19 saves Saturday.