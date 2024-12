Panthers at Wild projected lineups

PANTHERS (19-11-2) at WILD (20-7-4)

9:30 P.M. ET; TNT, MAX, FDSNNO

Panthers projected lineup

Carter Verhaeghe -- Alexsander Barkov -- Matthew Tkachuk

Eetu Luostarinen -- Anton Lundell -- Sam Reinhart

Evan Rodrigues -- Jesper Boqvist -- Mackie Samoskevich

A.J. Greer -- Tomas Nosek -- Jonah Gadjovich

Gustav Forsling -- Aaron Ekblad

Niko Mikkola -- Dmitry Kulikov

Uvis Balinskis -- Nate Schmidt

Sergei Bobrovsky

Spencer Knight

Scratched: Adam Boqvist

Injured: Sam Bennett (illness)

Wild projected lineup

Kirill Kaprizov -- Marco Rossi -- Mats Zuccarello

Marcus Johansson -- Ryan Hartman -- Matt Boldy

Marcus Foligno -- Frederick Gaudreau -- Ben Jones

Brendan Gaunce -- Marat Khusnutdinov -- Devin Shore

Jonas Brodin -- Brock Faber

Declan Chisholm -- Jared Spurgeon

Jon Merrill -- Zach Bogosian

Marc-Andre Fleury

Jesper Wallstedt

Scratched: Travis Dermott

Injured: Joel Eriksson Ek (lower body), Jake Middleton (upper body), Jakub Lauko (upper body), Yakov Trenin (upper body), Filip Gustavsson (lower body)

Status report

Barkov will be a game-time decision after missing the past two games because of illness. … Trenin participated in the morning skate but the forward will miss a third straigth game. … Gaunce, recalled from Iowa of the American Hockey League on Monday, will make his Wild debut. ... Gustavsson, a goalie, will miss his second game.