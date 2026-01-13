Oilers at Predators projected lineups

lineups-FY25-2568x1444 cloned 12/3/25
By NHL.com
@NHLMedia

OILERS (23-16-7) at PREDATORS (21-20-4)

8 p.m. ET; FDSNSO, SNO, SN1

Oilers projected lineup

Ryan Nugent-Hopkins -- Connor McDavid -- Zach Hyman

Vasily Podkolzin -- Leon Draisaitl -- Kasperi Kapanen

Andrew Mangiapane -- Jack Roslovic -- Matthew Savoie

Mattias Janmark -- Curtis Lazar -- Trent Frederic

Mattias Ekholm -- Evan Bouchard

Darnell Nurse -- Ty Emberson

Spencer Stastney -- Alec Regula

Calvin Pickard

Connor Ingram

Scratched: Isaac Howard

Injured: Adam Henrique (upper body), Tristan Jarry (lower body), Jake Walman (undisclosed)

Predators projected lineup

Filip Forsberg -- Ryan O’Reilly -- Luke Evangelista

Michael Bunting -- Erik Haula -- Steve Stamkos

Tyson Jost -- Fedor Svechkov -- Matthew Wood

Reid Schaefer -- Michael McCarron -- Cole Smith

Roman Josi -- Nick Perbix

Brady Skjei -- Adam Wilsby

Nicolas Hague -- Nick Blankenburg

Juuse Saros

Justus Annunen

Scratched: Justin Barron

Injured: Jonathan Marchessault (lower body), Ozzy Wiesblatt (upper body)

Status report

Pickard could start after Ingram made 29 saves in a 4-1 win at the Chicago Blackhawks on Monday. … Predators coach Andrew Brunette said there will be some game-time lineup decisions.

