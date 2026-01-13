Oilers at Predators projected lineups

OILERS (23-16-7) at PREDATORS (21-20-4)
8 p.m. ET; FDSNSO, SNO, SN1
Oilers projected lineup
Ryan Nugent-Hopkins -- Connor McDavid -- Zach Hyman
Vasily Podkolzin -- Leon Draisaitl -- Kasperi Kapanen
Andrew Mangiapane -- Jack Roslovic -- Matthew Savoie
Mattias Janmark -- Curtis Lazar -- Trent Frederic
Mattias Ekholm -- Evan Bouchard
Darnell Nurse -- Ty Emberson
Spencer Stastney -- Alec Regula
Calvin Pickard
Connor Ingram
Scratched: Isaac Howard
Injured: Adam Henrique (upper body), Tristan Jarry (lower body), Jake Walman (undisclosed)
Predators projected lineup
Filip Forsberg -- Ryan O’Reilly -- Luke Evangelista
Michael Bunting -- Erik Haula -- Steve Stamkos
Tyson Jost -- Fedor Svechkov -- Matthew Wood
Reid Schaefer -- Michael McCarron -- Cole Smith
Roman Josi -- Nick Perbix
Brady Skjei -- Adam Wilsby
Nicolas Hague -- Nick Blankenburg
Juuse Saros
Justus Annunen
Scratched: Justin Barron
Injured: Jonathan Marchessault (lower body), Ozzy Wiesblatt (upper body)
Status report
Pickard could start after Ingram made 29 saves in a 4-1 win at the Chicago Blackhawks on Monday. … Predators coach Andrew Brunette said there will be some game-time lineup decisions.