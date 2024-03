Oilers at Bruins

OILERS (37-20-2) at BRUINS (36-13-14)

7:30 p.m. ET; NESN, SN, TVAS

Oilers projected lineup

Leon Draisaitl -- Connor McDavid -- Zach Hyman

Evander Kane -- Ryan Nugent-Hopkins -- Mattias Janmark

Warren Foegele -- Ryan McLeod -- Corey Perry

Connor Brown -- Dylan Holloway -- Derek Ryan

Mattias Ekholm -- Evan Bouchard

Darnell Nurse -- Vincent Desharnais

Brett Kulak -- Cody Ceci

Stuart Skinner

Calvin Pickard

Scratched: Sam Gagner

Injured: None

Bruins projected lineup

Danton Heinen -- Pavel Zacha -- David Pastrnak

Brad Marchand -- Charlie Coyle -- Jake DeBrusk

James van Riemsdyk -- Morgan Geekie -- Trent Frederic

Jakub Lauko -- Jesper Boqvist -- Marc McLaughlin

Matt Grzelcyk -- Charlie McAvoy

Mason Lohrei -- Brandon Carlo

Derek Forbort -- Kevin Shattenkirk

Linus Ullmark

Jeremy Swayman

Scratched: Parker Wotherspoon, Justin Brazeau

Injured: Hampus Lindholm (lower body)

Status report

Ryan is expected to play after missing a 6-1 win against the Pittsburgh Penguins on Sunday because of an undisclosed injury. … McLaughlin and Forbort are expected to play after each was scratched for a 4-1 win against the Toronto Maple Leafs on Monday.