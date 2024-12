Avalanche at Hurricanes projected lineups

Avalanche projected lineup

Artturi Lehkonen -- Nathan MacKinnon -- Mikko Rantanen

Nikolai Kovalenko -- Casey Mittelstadt -- Valeri Nichushkin

Joel Kiviranta -- Ivan Ivan -- Logan O'Connor

Nikita Prishchepov -- Parker Kelly -- Chris Wagner

Devon Toews -- Cale Makar

Samuel Girard -- Sam Malinski

Calvin de Haan -- John Ludvig

Scott Wedgewood

Alexandar Georgiev

Scratched: Keaton Middleton

Injured: Josh Manson (upper body), Jonathan Drouin (upper body), Ross Colton (broken foot), Oliver Kylington (undisclosed), Gabriel Landeskog (knee), Tucker Poolman (head), Miles Wood (upper body)

Hurricanes projected lineup

Eric Robinson -- Sebastian Aho – Martin Necas

Andre Svechnikov-- Jack Drury -- Jack Roslovic

Seth Jarvis -- Jordan Staal -- Jordan Martinook

William Carrier -- Jesperi Kotkaniemi -- Jackson Blake

Jaccob Slavin -- Brent Burns

Dmitry Orlov -- Jalen Chatfield

Shayne Gostisbehere -- Sean Walker

Pyotr Kochetkov

Dustin Tokarski

Scratched: Ty Smith

Injured: Frederik Andersen (knee)

Status report

The Avalanche held an optional morning skate … Wedgewood, acquired in a trade with the Nashville Predators on Saturday, will make his first start for Colorado … The Hurricanes did not hold a morning skate. … Tokarski, signed by the Hurricanes on Monday, was recalled from Chicago of the American Hockey League on Wednesday.