Hurricanes at Senators projected lineups

HURRICANES (49-21-6) at SENATORS (39-27-10)
5 p.m. ET; RDS2, TSN5, FDSNSO
Hurricanes projected lineup
Andrei Svechnikov -- Sebastian Aho -- Seth Jarvis
Taylor Hall -- Logan Stankoven -- Jackson Blake
Nikolaj Ehlers -- Jordan Staal -- Jordan Martinook
William Carrier -- Mark Jankowski -- Eric Robinson
Jaccob Slavin -- Jalen Chatfield
K’Andre Miller -- Sean Walker
Shayne Gostisbehere -- Alexander Nikishin
Frederik Andersen
Brandon Bussi
Scratched: Jesperi Kotkaniemi, Nicolas Deslauriers, Mike Reilly
Injured: Pyotr Kochetkov (lower body)
Senators projected lineup
Fabian Zetterlund -- Tim Stutzle -- Drake Batherson
Brady Tkachuk -- Dylan Cozens -- Ridly Greig
Claude Giroux -- Shane Pinto -- Michael Amadio
Warren Foegele -- Lars Eller -- Nick Cousins
Jake Sanderson -- Artem Zub
Nikolas Matinpalo -- Jordan Spence
Lassi Thomson -- Cameron Crotty
Linus Ullmark
James Reimer
Scratched: Stephen Halliday, Kurtis MacDermid, Jorian Donovan
Injured: Nick Jensen (lower body), Dennis Gilbert (upper body), Thomas Chabot (upper body), Carter Yakemchuk (upper body), Tyler Kleven (upper body)
Status report
Andersen is expected to start after Bussi made 13 saves in a 4-3 win against the New York Islanders on Saturday. .. Reimer will likely start after Ullmark made 19 saves in a 4-1 loss to the Minnesota Wild on Saturday.