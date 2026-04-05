Hurricanes at Senators projected lineups

HURRICANES (49-21-6) at SENATORS (39-27-10) 

5 p.m. ET; RDS2, TSN5, FDSNSO

Hurricanes projected lineup

Andrei Svechnikov -- Sebastian Aho -- Seth Jarvis

Taylor Hall -- Logan Stankoven -- Jackson Blake

Nikolaj Ehlers -- Jordan Staal -- Jordan Martinook

William Carrier -- Mark Jankowski -- Eric Robinson

Jaccob Slavin -- Jalen Chatfield

K’Andre Miller -- Sean Walker

Shayne Gostisbehere -- Alexander Nikishin

Frederik Andersen

Brandon Bussi

Scratched: Jesperi Kotkaniemi, Nicolas Deslauriers, Mike Reilly

Injured: Pyotr Kochetkov (lower body)

Senators projected lineup

Fabian Zetterlund -- Tim Stutzle -- Drake Batherson

Brady Tkachuk -- Dylan Cozens -- Ridly Greig

Claude Giroux -- Shane Pinto -- Michael Amadio

Warren Foegele -- Lars Eller -- Nick Cousins

Jake Sanderson -- Artem Zub

Nikolas Matinpalo -- Jordan Spence

Lassi Thomson -- Cameron Crotty

Linus Ullmark

James Reimer

Scratched: Stephen Halliday, Kurtis MacDermid, Jorian Donovan

Injured: Nick Jensen (lower body), Dennis Gilbert (upper body), Thomas Chabot (upper body), Carter Yakemchuk (upper body), Tyler Kleven (upper body)

Status report

Andersen is expected to start after Bussi made 13 saves in a 4-3 win against the New York Islanders on Saturday. .. Reimer will likely start after Ullmark made 19 saves in a 4-1 loss to the Minnesota Wild on Saturday.

Latest News

Tkachuk scores 2, Senators defeat Hurricanes

Martone wins it in OT with 1st goal, Flyers defeat Bruins to move into playoff spot

Roy fired as Islanders coach, replaced by DeBoer

NHL Status Report: Hyman could miss 2 weeks for Oilers with injury

Crosby has goal, 2 assists, Penguins defeat Panthers

Kaprizov completes hat trick late, Wild recover to defeat Red Wings

Stanley Cup Playoffs clinching scenarios for April 5

Stanley Cup Playoffs Buzz: Avalanche can clinch Western Conference

Canadiens clinch Stanley Cup Playoff berth for 2nd straight season

Projected lineups, starting goalies for today

'NHL Goal Chase' picks for upcoming games

Sabres finally reward fans with long-awaited playoff berth

Suzuki's quest for 100 points with Canadiens watched from afar by Naslund

Panthers miss Stanley Cup Playoffs after back-to-back championships

Malkin reaches ‘amazing number,’ passes 1,400 career points with Penguins

NHL Fantasy picks, props, futures with EDGE stats

Blackhawks hang on, hand Kraken 4th loss in row

Golden Knights push point streak to 5, ease past Oilers in pivotal Pacific game