Hurricanes at Senators projected lineups

HURRICANES (49-21-6) at SENATORS (39-27-10)

5 p.m. ET; RDS2, TSN5, FDSNSO

Hurricanes projected lineup

Andrei Svechnikov -- Sebastian Aho -- Seth Jarvis

Taylor Hall -- Logan Stankoven -- Jackson Blake

Nikolaj Ehlers -- Jordan Staal -- Jordan Martinook

William Carrier -- Mark Jankowski -- Eric Robinson

Jaccob Slavin -- Jalen Chatfield

K’Andre Miller -- Sean Walker

Shayne Gostisbehere -- Alexander Nikishin

Frederik Andersen

Brandon Bussi

Scratched: Jesperi Kotkaniemi, Nicolas Deslauriers, Mike Reilly

Injured: Pyotr Kochetkov (lower body)

Senators projected lineup

Fabian Zetterlund -- Tim Stutzle -- Drake Batherson

Brady Tkachuk -- Dylan Cozens -- Ridly Greig

Claude Giroux -- Shane Pinto -- Michael Amadio

Warren Foegele -- Lars Eller -- Nick Cousins

Jake Sanderson -- Artem Zub

Nikolas Matinpalo -- Jordan Spence

Lassi Thomson -- Cameron Crotty

Linus Ullmark

James Reimer

Scratched: Stephen Halliday, Kurtis MacDermid, Jorian Donovan

Injured: Nick Jensen (lower body), Dennis Gilbert (upper body), Thomas Chabot (upper body), Carter Yakemchuk (upper body), Tyler Kleven (upper body)

Status report

Andersen is expected to start after Bussi made 13 saves in a 4-3 win against the New York Islanders on Saturday. .. Reimer will likely start after Ullmark made 19 saves in a 4-1 loss to the Minnesota Wild on Saturday.