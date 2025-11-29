Flames at Hurricanes projected lineups

FLAMES (9-14-3) at HURRICANES (15-7-2)
5 p.m. ET; FDSNSO, SNP, SNO, SNE, SNW
Flames projected lineup
Jonathan Huberdeau -- Morgan Frost -- Matt Coronato
Yegor Sharangovich -- Nazem Kadri -- Joel Farabee
Connor Zary -- Mikael Backlund -- Blake Coleman
Ryan Lomberg -- John Beecher -- Adam Klapka
Kevin Bahl -- Rasmus Andersson
Yan Kuznetsov -- MacKenzie Weegar
Joel Hanley -- Brayden Pachal
Dustin Wolf
Devin Cooley
Scratched: Jake Bean, Dryden Hunt, Sam Morton
Injured: Martin Pospisil (undisclosed), Zayne Parekh (upper body), Samuel Honzek (upper body)
Hurricanes projected lineup
Andrei Svechnikov -- Sebastian Aho -- Seth Jarvis
Nikolaj Ehlers -- Logan Stankoven -- Jackson Blake
William Carrier -- Jordan Staal -- Jordan Martinook
Taylor Hall -- Mark Jankowski -- Eric Robinson
K'Andre Miller -- Sean Walker
Shayne Gostisbehere -- Jalen Chatfield
Alexander Nikishin -- Joel Nystrom
Brandon Bussi
Frederik Andersen
Scratched: Mike Reilly, Justin Robidas
Injured: Jaccob Slavin (lower body), Jesperi Kotkaniemi (lower body), Pyotr Kochetkov (undisclosed)
Status report
Neither team will hold a morning skate. … Staal, who has missed the past three games with an illness, practiced on Saturday and could play.