Flames at Hurricanes projected lineups

lineups-FY25-2568x1444
By NHL.com
@NHLMedia

FLAMES (9-14-3) at HURRICANES (15-7-2)

5 p.m. ET; FDSNSO, SNP, SNO, SNE, SNW

Flames projected lineup

Jonathan Huberdeau -- Morgan Frost -- Matt Coronato

Yegor Sharangovich -- Nazem Kadri -- Joel Farabee

Connor Zary -- Mikael Backlund -- Blake Coleman

Ryan Lomberg -- John Beecher -- Adam Klapka

Kevin Bahl -- Rasmus Andersson

Yan Kuznetsov -- MacKenzie Weegar

Joel Hanley -- Brayden Pachal

Dustin Wolf

Devin Cooley

Scratched: Jake Bean, Dryden Hunt, Sam Morton

Injured: Martin Pospisil (undisclosed), Zayne Parekh (upper body), Samuel Honzek (upper body)

Hurricanes projected lineup

Andrei Svechnikov -- Sebastian Aho -- Seth Jarvis

Nikolaj Ehlers -- Logan Stankoven -- Jackson Blake

William Carrier -- Jordan Staal -- Jordan Martinook

Taylor Hall -- Mark Jankowski -- Eric Robinson

K'Andre Miller -- Sean Walker

Shayne Gostisbehere -- Jalen Chatfield

Alexander Nikishin -- Joel Nystrom

Brandon Bussi

Frederik Andersen

Scratched: Mike Reilly, Justin Robidas

Injured: Jaccob Slavin (lower body), Jesperi Kotkaniemi (lower body), Pyotr Kochetkov (undisclosed)

Status report

Neither team will hold a morning skate. … Staal, who has missed the past three games with an illness, practiced on Saturday and could play.

Latest News

Messier to help showcase GAME 7 brand, apparel at NHL Store in New York

Projected lineups, starting goalies for today

NHL Status Report: Nugent-Hopkins to return from injury for Oilers

Fantasy hockey top 200 player rankings

Palmieri to have ACL surgery, out 6-8 months for Islanders

NHL Draft notebook: Malhotra making waves in rookie season with Brantford

Trophy Tracker: MacKinnon favorite to win Hart after scorching start for Avalanche

NHL EDGE stats: Sneaky offseason movers in 2025-26

NHL On Tap: Crosby continues pursuit of Penguins’ all-time scoring lead

Fantasy picks, props, futures with EDGE stats

NHL EDGE stats leaders for 2025-26 season

Predators hold off Blackhawks for 2nd road win in row

Johnston, Stars rally past Mammoth for 3rd win in row

Fantasy hockey top 25 goalie rankings

Fantasy hockey top 10 rookie rankings

Fantasy hockey top 100 forward rankings

Fantasy hockey top 50 defenseman rankings

Letang scores in OT, Penguins rally past Blue Jackets