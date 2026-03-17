Sabres at Golden Knights projected lineups

SABRES (41-20-6) at GOLDEN KNIGHTS (31-22-14)
10 p.m. ET; SCRIPPS, MSG-B
Sabres projected lineup
Zach Benson -- Tage Thompson -- Alex Tuch
Jason Zucker -- Ryan McLeod -- Jack Quinn
Noah Ostlund -- Josh Norris -- Josh Doan
Peyton Krebs -- Sam Carrick -- Beck Malenstyn
Mattias Samuelsson -- Rasmus Dahlin
Bowen Byram -- Owen Power
Logan Stanley -- Zach Metsa
Ukko-Pekka Luukkonen
Alex Lyon
Scratched: Michael Kesselring, Josh Dunne, Luke Schenn
Injured: Tanner Pearson (lower body), Colten Ellis (undisclosed), Tyson Kozak (undisclosed), Jordan Greenway (middle body), Conor Timmins (broken leg), Jiri Kulich (blood clot), Justin Danforth (lower body)
Golden Knights projected lineup
Ivan Barbashev -- Jack Eichel – Mark Stone
Pavel Dorofeyev -- Tomas Hertl -- Mitch Marner
Brett Howden -- Colton Sissons -- Braeden Bowman
Cole Smith -- Nic Dowd -- Keegan Kolesar
Brayden McNabb -- Shea Theodore
Noah Hanifin -- Rasmus Andersson
Jeremy Lauzon -- Kaedan Korczak
Adin Hill
Akira Schmid
Scratched: Ben Hutton, Brandon Saad, Reilly Smith
Injured: Carter Hart (lower body), William Karlsson (lower body), Jonas Rondbjerg (lower body)
Status report
Samuelsson could return after missing a 3-2 shootout win against the Toronto Maple Leafs on Saturday because of an undisclosed injury. ... Tuch will be a game-time decision; he missed the Sabres morning skate because of an illness. ... The Golden Knights will dress the same lineup they used in a 4-0 victory against the Chicago Blackhawks on Saturday.