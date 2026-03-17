Sabres at Golden Knights projected lineups

SABRES (41-20-6) at GOLDEN KNIGHTS (31-22-14) 

10 p.m. ET; SCRIPPS, MSG-B

Sabres projected lineup

Zach Benson -- Tage Thompson -- Alex Tuch

Jason Zucker -- Ryan McLeod -- Jack Quinn

Noah Ostlund -- Josh Norris -- Josh Doan

Peyton Krebs -- Sam Carrick -- Beck Malenstyn

Mattias Samuelsson -- Rasmus Dahlin

Bowen Byram -- Owen Power

Logan Stanley -- Zach Metsa

Ukko-Pekka Luukkonen

Alex Lyon

Scratched: Michael Kesselring, Josh Dunne, Luke Schenn

Injured: Tanner Pearson (lower body), Colten Ellis (undisclosed), Tyson Kozak (undisclosed), Jordan Greenway (middle body), Conor Timmins (broken leg), Jiri Kulich (blood clot), Justin Danforth (lower body)

Golden Knights projected lineup

Ivan Barbashev -- Jack Eichel – Mark Stone

Pavel Dorofeyev -- Tomas Hertl -- Mitch Marner

Brett Howden -- Colton Sissons  -- Braeden Bowman

Cole Smith -- Nic Dowd -- Keegan Kolesar

Brayden McNabb -- Shea Theodore

Noah Hanifin -- Rasmus Andersson 

Jeremy Lauzon -- Kaedan Korczak

Adin Hill

Akira Schmid 

Scratched: Ben Hutton, Brandon Saad, Reilly Smith

Injured: Carter Hart (lower body), William Karlsson (lower body), Jonas Rondbjerg (lower body)

Status report

Samuelsson could return after missing a 3-2 shootout win against the Toronto Maple Leafs on Saturday because of an undisclosed injury. ... Tuch will be a game-time decision; he missed the Sabres morning skate because of an illness. ... The Golden Knights will dress the same lineup they used in a 4-0 victory against the Chicago Blackhawks on Saturday.

