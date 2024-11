Eugene-TV-broadcast

11/08/24 | 06:30 PM

vs Vegas Golden Knights

KEVU/KLSR (MyNet)

11/12/24 | 06:30 PM

vs Columbus Blue Jackets

KEVU/KLSR (MyNet)

11/14/24 | 06:30 PM

vs Chicago Blackhawks

KEVU/KLSR (MyNet)

11/16/24 | 12:30 PM

vs New York Islanders

No Airing

11/17/24 | 05:30 PM

vs New York Rangers

KEVU/KLSR (MyNet)

11/20/24 | 06:30 PM

vs Nashville Predators

TNT/Max/TruTV

11/23/24 | 12:30 PM

at Los Angeles Kings

No Airing

11/25/24 | 06:30 PM

at Anaheim Ducks

KEVU/KLSR (MyNet)

11/27/24 | 06:30 PM

vs Anaheim Ducks

KEVU/KLSR (MyNet)

11/29/24 | 12:00 PM

at San Jose Sharks

No Airing

11/30/24 | 06:30 PM

vs San Jose Sharks

KEVU/KLSR (MyNet)

12/03/24 | 03:30 PM

at Carolina Hurricanes

KEVU/KLSR (MyNet)

12/05/24 | 04:00 PM

at New York Islanders

ESPN+/Hulu

12/06/24 | 03:30 PM

at New Jersey Devils

KEVU/KLSR (MyNet)

12/08/24 | 09:30 AM

at New York Rangers

No Airing

12/10/24 | 06:30 PM

vs Florida Panthers

KEVU/KLSR (MyNet)

12/12/24 | 06:30 PM

vs Boston Bruins

KEVU/KLSR (MyNet)

12/14/24 | 06:30 PM

vs Tampa Bay Lightning

KEVU/KLSR (MyNet)

12/17/24 | 06:30 PM

vs Ottawa Senators

KEVU/KLSR (MyNet)

12/19/24 | 05:30 PM

at Chicago Blackhawks

No Airing

12/21/24 | 06:30 PM

at Vegas Golden Knights

KEVU/KLSR (MyNet)

12/22/24 | 04:30 PM

at Colorado Avalanche

KEVU/KLSR (MyNet)

12/28/24 | 12:30 PM

at Vancouver Canucks

No Airing

12/30/24 | 04:30 PM

vs Utah Hockey Club

No Airing

01/02/25 | 06:30 PM

vs Vancouver Canucks

KEVU/KLSR (MyNet)

01/04/25 | 06:30 PM

vs Edmonton Oilers

KEVU/KLSR (MyNet)

01/06/25 | 06:30 PM

vs New Jersey Devils

KEVU/KLSR (MyNet)

01/09/25 | 03:30 PM

at Columbus Blue Jackets

KEVU/KLSR (MyNet)

01/11/25 | 12:30 PM

at Buffalo Sabres

No Airing

01/12/25 | 11:30 AM

at Detroit Red Wings

No Airing

01/14/25 | 03:30 PM

at Pittsburgh Penguins

KEVU/KLSR (MyNet)

01/16/25 | 04:30 PM

at Winnipeg Jets

KEVU/KLSR (MyNet)

01/18/25 | 06:30 PM

vs Los Angeles Kings

No Airing

01/20/25 | 12:30 PM

vs Buffalo Sabres

KEVU/KLSR (MyNet)

01/23/25 | 06:30 PM

vs Washington Capitals

KEVU/KLSR (MyNet)

01/25/25 | 12:30 PM

vs Pittsburgh Penguins

No Airing

01/27/25 | 06:00 PM

at Edmonton Oilers

No Airing

01/28/25 | 06:30 PM

vs Anaheim Ducks

KEVU/KLSR (MyNet)

01/30/25 | 06:30 PM

vs San Jose Sharks

ESPN

02/02/25 | 05:30 PM

vs Calgary Flames

KEVU/KLSR (MyNet)

02/04/25 | 06:30 PM

vs Detroit Red Wings

KEVU/KLSR (MyNet)

02/06/25 | 06:30 PM

vs Toronto Maple Leafs

ESPN+/Hulu

02/08/25 | 06:30 PM

at Calgary Flames

KEVU/KLSR (MyNet)

02/22/25 | 02:30 PM

at Florida Panthers

No Airing

02/23/25 | 02:30 PM

at Tampa Bay Lightning

No Airing

02/25/25 | 04:30 PM

at St. Louis Blues

KEVU/KLSR (MyNet)

03/01/25 | 06:30 PM

vs. Vancouver Canucks

KEVU/KLSR (MyNet)

03/04/25 | 06:30 PM

vs. Minnesota Wild

No Airing

03/06/25 | 05:30 PM

at Nashville Predators

ESPN

03/08/25 | 09:00 AM

at Philadelphia Flyers

ABC/ESPN+

03/09/25 | 12:00 PM

at Washington Capitals

No Airing

03/12/25 | 07:00 PM

vs Montreal Canadiens

KEVU/KLSR (MyNet)

03/14/25 | 06:30 PM

vs Utah Hockey Club

KEVU/KLSR (MyNet)

03/16/25 | 05:30 PM

vs Winnipeg Jets

No Airing

03/18/25 | 05:00 PM

at Chicago Blackhawks

KEVU/KLSR (MyNet)

03/19/25 | 06:00 PM

at Minnesota Wild

TNT/Max

03/22/25 | 06:30 PM

at Edmonton Oilers

KEVU/KLSR (MyNet)

03/25/25 | 05:30 PM

at Calgary Flames

KEVU/KLSR (MyNet)

03/27/25 | 06:30 PM

vs Edmonton Oilers

KEVU/KLSR (MyNet)

03/29/25 | 07:00 PM

vs Dallas Stars

No Airing

03/31/25 | 06:30 PM

vs Dallas Stars

KEVU/KLSR (MyNet)

04/02/25 | 07:00 PM

at Vancouver Canucks

KEVU/KLSR (MyNet)

04/05/25 | 06:30 PM

at San Jose Sharks

KEVU/KLSR (MyNet)

04/07/25 | 07:00 PM

at Los Angeles Kings

KEVU/KLSR (MyNet)

04/08/25 | 06:30 PM

at Utah Hockey Club

No Airing

04/10/25 | 06:30 PM

at Vegas Golden Knights

KEVU/KLSR (MyNet)

04/12/25 | 06:30 PM

vs St. Louis Blues

KEVU/KLSR (MyNet)

04/15/25 | 07:00 PM

vs Los Angeles Kings

ESPN