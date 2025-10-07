Islanders Prospect Report: Oct. 6, 2025

Kvasnicka leads the Vees in scoring with 10 points (4G, 6A) through seven games.
STATS
CHL
Kashawn Aitcheson (Barrie) OHL | 6GP, 5G, 3A, 8A, 6PIM
Luca Romano (Kitchener) OHL | 3GP, 2G, 1A, 3P, 0PIM
Burke Hood (Vancouver) WHL | 4GP, 2-2-0, 5.52 GAA, .829 SV%, 0 SO
Jacob Kvasnicka (Penticton) WHL | 7GP, 4G, 6A, 10P, 0PIM
Tomas Poletin (Kelowna) WHL | 2GP, 3G, 1A, 4P, 0PIM
KHL
Daniil Prokhorov | Dynamo Moscow (KHL) | 5GP, 0G, 0A, 0P, 0PIM
Daniil Prokhorov | Dynamo St. Petersburg (VHL) | 2GP, 0G, 0A, 0P, 0PIM
Daniil Prokhorov | MHK Dynamo Moscow (MHL) | 1GP, 0G, 0A, 0P, 0PIM
Dmitry Gamzin | CSKA Moscow (KHL) | 5GP, 3-1-0, 2.00 GAA, .924 SV%, 0SO
Sweden
Victor Eklund | Djurgårdens IF (SHL) | 9GP, 0G, 5A, 5P, 4PIM
Marcus Gidlof | Leksands IF (SHL) | 6GP, 3-3-0, 2.86 GAA, .890 SV%, 0SO
Dennis Good Bogg | Väsby IK (HockeyEttan) | 2GP, 1G, 0A, 1P, 0PIM
NCAA
Sam Laurila | North Dakota (NCHC) 0GP, 0G, 0A, 0P, 0PIM
Quinn Finley | Wisconsin (Big Ten) | 2GP, 2G, 1A, 3P, PIM
Zachary Schulz | Wisconsin (Big Ten) | 2GP, 0G, 0A, 0P, 0PIM
Danny Nelson | Notre Dame (Big Ten) | 0GP, 0G, 0A, 0P, 0PIM
Tomas Machu | Providence College (Hockey East) | 0GP, 0G, 0A, 0P, 0PIM
Cole Eiserman | Boston Univ. (Hockey East) | 1GP, 2G, 0A, 2P, 0PIM
Kamil Bednarik | Boston Univ. (Hockey East) 1GP,0G, 0A, 0P, 0PIM
Xavier Veilleux | Cornell (ECAC) | 0GP, 0G, 0A, 0P, 0PIM