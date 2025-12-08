Islanders Prospect Report: Dec. 8, 2025

STATS
CHL
Kashawn Aitcheson (Barrie) OHL | 26GP, 19G, 13A, 32P, 39PIM
Luca Romano (Kitchener) OHL | 27GP, 8G, 9A, 17P, 8PIM
Burke Hood (Vancouver) WHL | 20GP, 10-7-1, 4.03 GAA, .878 SV%, 0 SO
Jacob Kvasnicka (Penticton) WHL | 27GP, 13G, 20A, 33P, 10PIM
Tomas Poletín (Kelowna) WHL | 25GP, 14G, 11A, 25P, 21PIM
KHL
Daniil Prokhorov | Dynamo Moscow (KHL) | 13GP, 1G, 0A, 1P, 0PIM
Daniil Prokhorov | Dynamo St. Petersburg (VHL) | 5GP, 1G, 2A, 3P, 4PIM
Daniil Prokhorov | MHK Dynamo Moskva (MHL) | 6GP, 2G, 3A, 5P, 0PIM
Dmitry Gamzin | CSKA Moscow (KHL) | 19GP, 10-6-0, 1.96 GAA, .925 SV%, 2 SO
SWEDEN
Victor Eklund | Djurgårdens IF (SHL) | 25GP, 1G, 10A, 11P, 10PIM
Marcus Gidlof | Leksands IF (SHL) | 8GP, 3-5-0, 2.90 GAA, .888 SV%, 0 SO
Dennis Good Bogg | Väsby IK (HockeyEttan) | 7GP, 1G, 1A, 2P, 6PIM
Dennis Good Bogg | Karlskrona HK (HockeyEttan) | 9GP, 0G, 0A, 0P, 4PIM
NCAA
Sam Laurila | North Dakota (NCHC) | 13GP, 0G, 2A, 2P, 6PIM
Quinn Finley | Wisconsin (Big Ten) | 16GP, 8G, 8A, 16P, 6 PIM
Zachary Shultz | Wisconsin (Big Ten) | 12GP, 0G, 3A, 3P, 12PIM
Danny Nelson | Notre Dame (Big Ten) | 16GP, 7G, 4A, 11P, 18PIM
Tomas Machu | Providence College (Hockey East) | 15GP, 0G, 1A, 1P, 10PIM
Cole Eiserman | Boston Univ. (Hockey East) | 13GP, 8G, 3A, 11P, 2PIM
Kamil Bednarik | Boston Univ. (Hockey East) | 16GP, 4G, 4A, 8P, 12PIM
Xavier Veilleux | Cornell (ECAC) | 11GP, 2G, 5A, 7P, 2PIM