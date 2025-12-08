Islanders Prospect Report: Dec. 8, 2025

Quinn Finley racks up five points in two games, Kashawn Aitcheson, Victor Eklund and Tomas Poletín invited to World Junior camps

By Luca Dallasta

Quinn Finley racked up five points in his last two games, potting three goals and recording two assists, for Wisconsin this week.

Finley snapped his six-game goal drought with a pair of tallies against Notre Dame in a 7-4 win on Friday. Wisconsin found themselves down 2-0 after the first period, and it wasn’t until Finley got behind the defense and buried a backhander to get Wisconsin on the board, 2-1.

The Islanders’ 2023 third-round pick (78th overall) scored an empty-net goal late in the third period and assisted the final goal, which was another empty netter for Wisconsin. The next day, Finley notched another two points (1G, 1A) in a 9-2 win over Notre Dame on Saturday.

Finley’s eight goals are tied for second on the Badgers and he ranks second in scoring overall with 16 points in his junior season.

AITCHESON, EKLUND AND POLETÍN NAMED TO WORLD JUNIOR CAMPS

Kashawn Aitcheson (Canada), Victor Eklund (Sweden) and Tomas Poletín (Czechia) have been named to the World Junior camps for their respective nations ahead of the 2026 IIHF World Junior Championship at the end of the month. This news comes in the wake of three Islanders prospects, Cole Eiserman, Kamil Bednarik and Jacob Kvasnicka, were named to Team USA's preliminary WJC roster.

Aitcheson, the 17th overall pick in the 2025 Draft, has 32 points (19G, 13A) in 26 games this year for the OHL's Barrie Colts. Aitcheson's 19 goals lead all OHL d-men and his 32 points are good for third.

Poletín has been on fire in the last month of play, totaling nine points (5G, 4A) in 12 games played since Nov. 8. His 14 goals on the season rank second in goals among rookies in the Western Hockey League (WHL).

Poletín was drafted by the Islanders in the fourth round (106th overall) of the 2025 NHL Draft.

Eklund’s 11 points (1G, 10A) are the seventh-most on Djurgårdens IF as punched himself a ticket to compete in Minnesota after Christmas for Team Sweden. It'll mark his second competition on an international stage, as Eklund recorded six points (2G, 4A) in seven games of last year's tournament.

Eklund helped his team reach fifth place in the Swedish Hockey League (SHL) standings 25 games into the season. He was selected 16th overall in 2025 by the Islanders.

STATS

CHL

Kashawn Aitcheson (Barrie) OHL | 26GP, 19G, 13A, 32P, 39PIM

Luca Romano (Kitchener) OHL | 27GP, 8G, 9A, 17P, 8PIM

Burke Hood (Vancouver) WHL | 20GP, 10-7-1, 4.03 GAA, .878 SV%, 0 SO

Jacob Kvasnicka (Penticton) WHL | 27GP, 13G, 20A, 33P, 10PIM

Tomas Poletín (Kelowna) WHL | 25GP, 14G, 11A, 25P, 21PIM

KHL

Daniil Prokhorov | Dynamo Moscow (KHL) | 13GP, 1G, 0A, 1P, 0PIM

Daniil Prokhorov | Dynamo St. Petersburg (VHL) | 5GP, 1G, 2A, 3P, 4PIM

Daniil Prokhorov | MHK Dynamo Moskva (MHL) | 6GP, 2G, 3A, 5P, 0PIM

Dmitry Gamzin | CSKA Moscow (KHL) | 19GP, 10-6-0, 1.96 GAA, .925 SV%, 2 SO

SWEDEN

Victor Eklund | Djurgårdens IF (SHL) | 25GP, 1G, 10A, 11P, 10PIM

Marcus Gidlof | Leksands IF (SHL) | 8GP, 3-5-0, 2.90 GAA, .888 SV%, 0 SO

Dennis Good Bogg | Väsby IK (HockeyEttan) | 7GP, 1G, 1A, 2P, 6PIM

Dennis Good Bogg | Karlskrona HK (HockeyEttan) | 9GP, 0G, 0A, 0P, 4PIM

NCAA

Sam Laurila | North Dakota (NCHC) | 13GP, 0G, 2A, 2P, 6PIM

Quinn Finley | Wisconsin (Big Ten) | 16GP, 8G, 8A, 16P, 6 PIM

Zachary Shultz | Wisconsin (Big Ten) | 12GP, 0G, 3A, 3P, 12PIM

Danny Nelson | Notre Dame (Big Ten) | 16GP, 7G, 4A, 11P, 18PIM

Tomas Machu | Providence College (Hockey East) | 15GP, 0G, 1A, 1P, 10PIM

Cole Eiserman | Boston Univ. (Hockey East) | 13GP, 8G, 3A, 11P, 2PIM

Kamil Bednarik | Boston Univ. (Hockey East) | 16GP, 4G, 4A, 8P, 12PIM

Xavier Veilleux | Cornell (ECAC) | 11GP, 2G, 5A, 7P, 2PIM

