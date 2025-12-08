Islanders Prospect Report: Dec. 8, 2025

Welcome to the Islanders Prospect Report, a weekly roundup of the Islanders' junior, collegiate and European prospects. Visit our In the System page for more prospect content.

Quinn Finley racked up five points in his last two games, potting three goals and recording two assists, for Wisconsin this week.

Finley snapped his six-game goal drought with a pair of tallies against Notre Dame in a 7-4 win on Friday. Wisconsin found themselves down 2-0 after the first period, and it wasn’t until Finley got behind the defense and buried a backhander to get Wisconsin on the board, 2-1.