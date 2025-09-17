Islanders Announce 2025-26 Training Camp Roster

35 forwards, 18 defensemen and eight goalies make up this year's Training Camp

306_TrainingCamp_Generic_1920x1080
By New York Islanders PR
NewYorkIslanders.com

The New York Islanders announced the club's roster for the 2025-26 Training Camp. The camp roster features 35 forwards, 18 defensemen and eight goaltenders.

Click here for full details.

Forwards

 
NAME 
HT 
WT
SHOOTS 
BIRTHDATE 
HOMETOWN 
24-25 TEAM
 13
Mathew Barzal
6’1”
190
R
5/26/97
Coquitlam, BC
NY ISLANDERS (NHL)
68
Adam Beckman
6’2”
182
L
5/10/01
Saskatoon, SK
Utica (AHL)/Bridgeport (AHL)
55
Cameron Berg
6’0”
199
L
1/29/02
West Fargo, ND
North Dakota (NCAA)/Bridgeport (AHL)
53
Casey Cizikas
5’11”
194
L
2/27/91
Toronto, ON
NY ISLANDERS (NHL)
56
Max Dorrington
6’5”
227
R
8/30/01
North Reading, MA
Sacred Heart (NCAA)/Bridgeport (AHL)
81
Hunter Drew
6’2”
213
R
10/21/98
Kingston, ON
Tucson (AHL)
29
Jonathan Drouin
5’11”
198
L
3/28/95
Ste-Agathe, QC
COLORADO (NHL)
11
Anthony Duclair
6’0”
200
L
8/26/95
Pointe-Claire, QC
NY ISLANDERS (NHL)
18
Pierre Engvall
6’5”
215
L
5/31/96
Ljungby, SWE
NY ISLANDERS (NHL)/Bridgeport (AHL)
43
Liam Foudy
6’1”
186
L
2/4/00
Scarborough, ON
NY ISLANDERS (NHL)/Bridgeport (AHL)
16
Marc Gatcomb
6’2”
195
R
7/22/99
Woburn, MA
NY ISLANDERS (NHL)/Bridgeport (AHL)
26
Julien Gauthier
6’4”
225
R
10/15/97
Pointe-aux-Trembles, QC
NY ISLANDERS (NHL)/Bridgeport (AHL)
51
Emil Heineman
6’2”
198
L
11/16/01
Leksand, SWE
MONTREAL (NHL)
20
Matthew Highmore
5’11”
186
L
2/27/96
Halifax, NS
OTTAWA (NHL)/Belleville (AHL)
10
Simon Holmstrom
6’2”
215
L
5/24/01
Tranas, SWE
NY ISLANDERS (NHL)
14
Bo Horvat
6’1”
215
L
4/5/95
London, ON
NY ISLANDERS (NHL)
45
Alex Jefferies
6’1”
192
R
11/8/01
Framingham, MA
Bridgeport (AHL)
52
Daylan Kuefler
6’2”
196
L
2/10/02
Red Deer, AB
Bridgeport (AHL)
61
Joey Larson
6’1”
194
R
3/27/01
Brighton, MI
Michigan State (NCAA)/Bridgeport (AHL)
27
Anders Lee
6’3”
231
L
7/3/90
Edina, MN
NY ISLANDERS (NHL)
84
Eetu Liukas
6’3”
203
L
9/25/02
Turku, FIN
Bridgeport (AHL)
32
Kyle MacLean
6’1”
194
L
4/29/99
Livingston, NJ
NY ISLANDERS (NHL)
71
Matthew Maggio
5’11”
194
R
11/25/02
Windsor, ON
Bridgeport (AHL)
62
Ross Mitton
5’10”
205
R
7/5/00
Copiague Harbor, NY
Maine (NCAA)/Bridgeport (AHL)
72
Jesse Nurmi
5’11”
174
L
3/7/05
Valkeala, FIN
London (OHL)
44
Jean-Gabriel Pageau
5’11”
195
R
11/11/92
Ottawa, ON
NY ISLANDERS (NHL)
21
Kyle Palmieri 
5’11”
195
R
2/1/91
Smithtown, NY
NY ISLANDERS (NHL)
78
Tomas Poletin
6’2”
206
L
4/30/07
Praha, CZE
Lahti (Liiga)
64
Calum Ritchie
6’2”
200
R
1/21/05
Oakville, ON
COLORADO (NHL)/Oshawa (OHL)
82
Luca Romano
5’11”
171
R
6/25/07
Toronto, ON
Kitchener (OHL)
49
Maxim Shabanov
5’9”
167
L
10/7/00
Chelyabinsk, RUS
Chelyabinsk (KHL)
25
Chris Terry
5’10”
202
L
4/7/89
Brampton, ON
Bridgeport (AHL)
58
Cam Thiesing
6’0”
192
R
3/26/01
Franklin, TN
Bridgeport (AHL)
7
Maxim Tsyplakov
6’3”
210
L
9/19/98
Moscow, RUS
NY ISLANDERS (NHL)
67
Gleb Veremyev
6’5”
218
L
6/28/03
Monroe Township, NJ
Colorado College (NCAA)/Bridgeport (AHL) 

Defensemen

 
NAME 
HT 
WT 
SHOOTS 
BIRTHDATE 
HOMETOWN 
24-25 TEAM
37
Kashawn Aitcheson
6’2”
200
L
9/21/06
Scarborough, ON
Barrie (OHL)
74
Ethan Bear
5’11”
197
R
6/26/97
Regina, SK
Hershey (AHL)
34
Adam Boqvist
6’0”
191
R
8/15/00
Falun, SWE
FLORIDA (NHL)/NY ISLANDERS (NHL)
47
Sean Day
6’3”
218
L
1/9/98
Leuven, BEL
HV71 (SHL)
77
Tony DeAngelo
5’11”
180
R
10/24/95
Sewell, NJ
NY ISLANDERS (NHL)/SKA St. Petersburg (KHL)
36
Isaiah George
6’1”
203
L
2/15/04
Oakville, ON
NY ISLANDERS (NHL)/Bridgeport (AHL)
24
Scott Mayfield
6’5”
213
R
10/14/92
St. Louis, MO
NY ISLANDERS (NHL)
89
Cam McDonald
5’9”
186
L
2/3/01
Eagle River, AK
Bridgeport (AHL)/Worcester (ECHL)
4
Cole McWard
6’1”
192
R
6/9/01
Fenton, MO
Abbotsford (AHL)
38
Travis Mitchell
6’4”
201
L
11/25/99
South Lyon, MI
Bridgeport (AHL)
39
Calle Odelius
6’1”
205
L
5/30/04
Nykvarn, SWE
Bridgeport (AHL)
3
Adam Pelech
6’3”
210
L
8/16/94
Toronto, ON
NY ISLANDERS (NHL)
42
Jesse Pulkkinen
6’7”
220
L
12/27/04
Jyvaskyla, FIN
Jyvaskyla (Liiga)/Bridgeport (AHL)
6
Ryan Pulock
6’2”
220
R
10/6/94
Dauphin, MB
NY ISLANDERS (NHL)
28
Alexander Romanov
6’1”
220
L
1/6/00
Moscow, RUS
NY ISLANDERS (NHL)
85
Luke Rowe
6’1”
215
R
8/8/98
Succasunna, NJ
Ontario (AHL)
48
Matthew Schaefer
6’2”
186
L
9/5/07
Hamilton, ON
Erie (OHL)
41
Marshall Warren 
5’11”
195
L
4/20/01
Laurel Hollow, NY
Bridgeport (AHL) 

Goaltenders

 
NAME 
HT 
WT 
CATCH
BIRTHDATE 
HOMETOWN 
24-25 TEAM
75
Parker Gahagen
6’3”
195
L
5/17/93
Amherst, NY
Lehigh Valley (AHL)/Reading (ECHL)
50
Marcus Hogberg
6’5”
234
L
11/25/94
Orebro, SWE
NY ISLANDERS (NHL)/Bridgeport (AHL)
79
Burke Hood
6’4”
202
L
4/30/07
Brandon, MB
Vancouver (WHL)
35
Tristan Lennox
6’3”
204
L
10/21/02
Ottawa, ON
NY ISLANDERS (NHL)/Bridgeport (AHL)
33
David Rittich
6’4”
205
L
8/19/92
Jihlava, CZE
LOS ANGELES (NHL)
30
Ilya Sorokin
6’4”
211
L
8/4/95
Mezhdurechensk, RUS
NY ISLANDERS (NHL)
70
Henrik Tikkanen
6’9”
210
L
9/28/00
Lohja, FIN
Bridgeport (AHL)/Worcester (ECHL)
40
Semyon Varlamov
6’2”
201
L
4/27/88
Samara, RUS
NY ISLANDERS (NHL 

