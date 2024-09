9/22 Preseason Roster: PHI @ WSH

Below is the Flyers expected roster for Sunday's preseason opener against the Washington Capitals. The puck drops at 3PM at Capital One Arena.

FORWARDS (12)

10 - BOBBY BRINK

15 - OLLE LYCKSELL

17 - JETT LUCHANKO

18 - RODRIGO ABOLS

27 - NOAH CATES

39 - MATVEI MICHKOV

46 - SAWYER BOULTON

48 - MORGAN FROST

49 - RHETT GARDNER

74 - OWEN TIPPETT

86 - JOEL FARABEE

91 - BRENDAN FURRY

DEFENSEMEN (6)

3 - HELGE GRANS

9 - JAMIE DRYSDALE

13 - ADAM GINNING

24 - NICK SEELER

36 - EMIL ANDRAE

42 - SPENCER GILL

GOALTENDERS (2)

64 – CARSON BJARNASON

82 - IVAN FEDOTOV