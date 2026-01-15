Canucks at Blue Jackets projected lineups

lineups-FY25-2568x1444 cloned 12/3/25
By NHL.com
@NHLMedia

CANUCKS (16-25-5) at BLUE JACKETS (20-19-7)

7 p.m. ET; FDSNOH, SNP

Canucks projected lineup

Jake DeBrusk -- Elias Pettersson -- Linus Karlsson

Drew O’Connor -- Max Sasson -- Brock Boeser

Liam Ohgren -- David Kampf -- Conor Garland

Arshdeep Bains -- Aatu Raty -- Evander Kane

Zeev Buium -- Tyler Myers

Marcus Pettersson -- Filip Hronek

Tom Willander -- Victor Mancini

Kevin Lankinen

Nikita Tolopilo

Scratched: P.O Joseph, Nils Hoglander

Injured: Thatcher Demko (lower body), Kiefer Sherwood (undisclosed), Marco Rossi (lower body), Filip Chytil (concussion protocol), Teddy Blueger (lower body), Derek Forbort (undisclosed)

Blue Jackets projected lineup

Cole Sillinger -- Adam Fantilli -- Kirill Marchenko

Boone Jenner -- Sean Monahan -- Kent Johnson

Dimitri Voronkov -- Charlie Coyle -- Mathieu Olivier

Danton Heinen -- Brendan Gaunce -- Mikael Pyyhtia

Zach Werenski -- Dante Fabbro

Ivan Provorov – Damon Severson

Erik Gudbranson -- Jake Christiansen

Elvis Merzlikins

Jet Greaves

Scratched: Zach Aston-Reese, Egor Zamula, Dysin Mayo

Injured: Isac Lundestrom (lower body), Brendan Smith (knee surgery), Miles Wood (lower body), Mason Marchment (upper body), Denton Mateychuk (upper body)

Status report

Bains will enter the lineup for Hoglander, a forward, and Willander will replace Joseph, a defenseman. ... Forwards Chytil, Blueger and Sherwood each skated Thursday. ... Gudbranson will return after missing 38 games with a hip injury. … Severson will play after missing a 5-3 win against the Calgary Flames on Tuesday because of illness. ... Defensemen Zamula and Mayo will come out.

Latest News

Projected lineups, starting goalies for today

Fantasy hockey top 200 player rankings

NHL PreGame fan festival lineup unveiled for 2026 Stadium Series in Tampa

Olympic Winter Games Milano Cortina 2026 Buzz

NHL On Tap: Crosby looks to keep rolling for Penguins against rival Flyers

NHL Fantasy picks, props, futures with EDGE stats

NHL names United States Postal Service official shipping sponsor

Stone's OT goal lifts Golden Knights past Kings for 5th straight win

Dahlin scores twice, Sabres defeat Flyers for 14th win in 16 games

Tkachuk gets 4 points, Senators ease past Rangers

Super 16: Trade possibilities aplenty for teams in power rankings

NCAA notebook: Augustine, Kotai among top Richter Award contenders

Former NHL forward Booth finding game in Scotland, Australia 

Hischier scores twice, lifts Devils past Kraken in OT

NHL Status Report: Pionk week to week for Jets

PWHL notebook: Sirens surge up the standings

Penguins host young fan Myer Gallant at practice through Make-A-Wish

Marner's reception in upcoming Toronto return with Golden Knights will be interesting