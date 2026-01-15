Canucks at Blue Jackets projected lineups

CANUCKS (16-25-5) at BLUE JACKETS (20-19-7)
7 p.m. ET; FDSNOH, SNP
Canucks projected lineup
Jake DeBrusk -- Elias Pettersson -- Linus Karlsson
Drew O’Connor -- Max Sasson -- Brock Boeser
Liam Ohgren -- David Kampf -- Conor Garland
Arshdeep Bains -- Aatu Raty -- Evander Kane
Zeev Buium -- Tyler Myers
Marcus Pettersson -- Filip Hronek
Tom Willander -- Victor Mancini
Kevin Lankinen
Nikita Tolopilo
Scratched: P.O Joseph, Nils Hoglander
Injured: Thatcher Demko (lower body), Kiefer Sherwood (undisclosed), Marco Rossi (lower body), Filip Chytil (concussion protocol), Teddy Blueger (lower body), Derek Forbort (undisclosed)
Blue Jackets projected lineup
Cole Sillinger -- Adam Fantilli -- Kirill Marchenko
Boone Jenner -- Sean Monahan -- Kent Johnson
Dimitri Voronkov -- Charlie Coyle -- Mathieu Olivier
Danton Heinen -- Brendan Gaunce -- Mikael Pyyhtia
Zach Werenski -- Dante Fabbro
Ivan Provorov – Damon Severson
Erik Gudbranson -- Jake Christiansen
Elvis Merzlikins
Jet Greaves
Scratched: Zach Aston-Reese, Egor Zamula, Dysin Mayo
Injured: Isac Lundestrom (lower body), Brendan Smith (knee surgery), Miles Wood (lower body), Mason Marchment (upper body), Denton Mateychuk (upper body)
Status report
Bains will enter the lineup for Hoglander, a forward, and Willander will replace Joseph, a defenseman. ... Forwards Chytil, Blueger and Sherwood each skated Thursday. ... Gudbranson will return after missing 38 games with a hip injury. … Severson will play after missing a 5-3 win against the Calgary Flames on Tuesday because of illness. ... Defensemen Zamula and Mayo will come out.